مدرب عبد المنعم السابق يتولى تدريب رين

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 14:49

كتب : FilGoal

فرانك هايس

أعلن نادي ستاد رين الفرنسي يوم الأربعاء تعيين فرانك هيس كمدير فني للفريق.

وذلك خلفا لحبيب باي الذي أُقيل الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يخلف باي المدرب روبرتو دي زيربي على رأس الجهاز الفني لأولمبيك مارسيليا.

أخبار متعلقة:
تحديد موعد ومكان نهائي كأس ملك إسبانيا إيقاف ماتياس ألميدا مدرب إشبيلية لمدة 7 مباريات سبورت: بيدري سيشارك أمام ليفانتي لدقائق معدودة نواه لانج: الفوز على يوفنتوس بخماسية؟ المهمة لم تنته بعد

ووقع هايس البالغ من العمر 54 عامًا على عقد مع رين يمتد حتى صيف 2027.

وأشرف هايس على أول حصة تدريبية له صباح الأربعاء، ليعود بذلك إلى رين بعدما سبق له تدريب الفئات السنية في النادي بين عامي 2006 و2012

وأقيل فرانك هايس من تدريب نيس في ديسمبر الماضي.

وانتهت مهمة هايس مع نيس بشكل رسمي بعد نحو عام ونصف من تولي المنصب.

وكان هايس قد قاد الفريق إلى إنهاء الموسم الماضي في المركز الرابع، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على المستوى ذاته خلال الموسم الحالي.

Image

وعانى نيس هذا الموسم على الصعيدين المحلي والأوروبي، إذ دخل العطلة الشتوية وهو في المركز الـ13 في الدوري الفرنسي.

كما تذيل نيس ترتيب الدوري الأوروبي بعدما خسر كل مبارياته.

وتمكن هايس من إنهاء سلسلة من 9 هزائم متتالية في مباراته الأخيرة على رأس الجهاز الفني لنيس، بعدما قاد رفاق محمد عبد المنعم للفوز على سانت إيتيان بنتيجة 2-1 في كأس فرنسا.

يذكر أن عبد المنعم يغيب عن صفوف نيس منذ أواخر أبريل الماضي بسبب الإصابة في الرباط الصليبي.

نيس رين فرانك هايس
نرشح لكم
ديل بيرو: لاعبو جالاتا سراي كانوا مسحورين.. وهذا ما يحتاجه يوفنتوس نواه لانج: الفوز على يوفنتوس بخماسية؟ المهمة لم تنته بعد مبابي: لاعب بنفيكا وصف فينيسيوس بالقرد 5 مرات.. ولا يستحق اللعب في دوري الأبطال "لست وحدك".. الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا بشأن تعرض فينيسيوس للعنصرية فينيسيوس: العنصريون جبناء لكنهم يحظون بحماية من الملزمين بمعاقبتهم أرنولد: ما حدث في مباراة بنفيكا عار على كرة القدم فالفيردي: ما حدث من عنصرية أمام بنفيكا مؤسف جدا ريمونتادا مكتملة الأركان.. باريس سان جيرمان يُحبط مفاجأة موناكو في أبطال أوروبا
أخر الأخبار
عضو اللجنة التنفيذية لـ كاف: أطلب من الاتحاد المغربي أن يغفر لنا 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
أوسكار رويز: تطوير الحكام لا يقتصر على منطقة بعينها.. والصعيد يملك طاقات واعدة 16 دقيقة | الدوري المصري
مدرب عبد المنعم السابق يتولى تدريب رين 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحضيرا لتصفيات كأس إفريقيا - وائل رياض يعلن قائمة منتخب مصر تحت 20 عاما 39 دقيقة | منتخب مصر
تحديد موعد ومكان نهائي كأس ملك إسبانيا 44 دقيقة | الدوري الإسباني
إيقاف ماتياس ألميدا مدرب إشبيلية لمدة 7 مباريات 46 دقيقة | الدوري الإسباني
ديل بيرو: لاعبو جالاتا سراي كانوا مسحورين.. وهذا ما يحتاجه يوفنتوس 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سبورت: بيدري سيشارك أمام ليفانتي لدقائق معدودة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523591/مدرب-عبد-المنعم-السابق-يتولى-تدريب-رين