مدرب عبد المنعم السابق يتولى تدريب رين

أعلن نادي ستاد رين الفرنسي يوم الأربعاء تعيين فرانك هيس كمدير فني للفريق.

وذلك خلفا لحبيب باي الذي أُقيل الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يخلف باي المدرب روبرتو دي زيربي على رأس الجهاز الفني لأولمبيك مارسيليا.

ووقع هايس البالغ من العمر 54 عامًا على عقد مع رين يمتد حتى صيف 2027.

وأشرف هايس على أول حصة تدريبية له صباح الأربعاء، ليعود بذلك إلى رين بعدما سبق له تدريب الفئات السنية في النادي بين عامي 2006 و2012

وأقيل فرانك هايس من تدريب نيس في ديسمبر الماضي.

وانتهت مهمة هايس مع نيس بشكل رسمي بعد نحو عام ونصف من تولي المنصب.

وكان هايس قد قاد الفريق إلى إنهاء الموسم الماضي في المركز الرابع، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على المستوى ذاته خلال الموسم الحالي.

وعانى نيس هذا الموسم على الصعيدين المحلي والأوروبي، إذ دخل العطلة الشتوية وهو في المركز الـ13 في الدوري الفرنسي.

كما تذيل نيس ترتيب الدوري الأوروبي بعدما خسر كل مبارياته.

وتمكن هايس من إنهاء سلسلة من 9 هزائم متتالية في مباراته الأخيرة على رأس الجهاز الفني لنيس، بعدما قاد رفاق محمد عبد المنعم للفوز على سانت إيتيان بنتيجة 2-1 في كأس فرنسا.

يذكر أن عبد المنعم يغيب عن صفوف نيس منذ أواخر أبريل الماضي بسبب الإصابة في الرباط الصليبي.