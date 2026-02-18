يويفا يصدر بيانا بعد تعرض فينيسيوس للعنصرية أمام بنفيكا

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 11:54

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانا حول واقعة العنصرية التي يتهم فيها جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد خلال مباراة الفريقين.

وأفاد يويفا في بيان: "التقارير الرسمية الخاصة بالمباريات التي أُقيمت الليلة الماضية تخضع حالياً للمراجعة".

وأضاف "عند الإبلاغ عن أي أزمات، يتم فتح إجراءات رسمية، وإذا أسفرت عن فرض عقوبات تأديبية، فسيتم الإعلان عنها على الموقع التأديبي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

مبابي: لاعب بنفيكا وصف فينيسيوس بالقرد 5 مرات.. ولا يستحق اللعب في دوري الأبطال بريستياني: لم أوجه أي إهانة عنصرية لـ فينيسيوس.. وآسف لتهديدات لاعبي ريال مدريد فينيسيوس: العنصريون جبناء لكنهم يحظون بحماية من الملزمين بمعاقبتهم "لست وحدك".. الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا بشأن تعرض فينيسيوس للعنصرية

وأتم البيان "ليس لدينا في الوقت الراهن أي معلومات إضافية لتزويدكم بها أو أي تعليق آخر للإدلاء به بشأن هذه المسألة".

ماذا حدث؟

سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحفتال عن طريق الرقص مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا التي بدأت في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وأصدر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بيانا بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة بنفيكا. (طالع التفاصيل)

ونفى جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا التهمة المنسوبة إليه بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

وحقق ريال مدريد الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في مدريد الأسبوع المقبل.

ريال مدريد بنفيكا فينيسيوس جونيور جيانلوكا بريستياني
