يويفا يصدر بيانا بعد تعرض فينيسيوس للعنصرية أمام بنفيكا

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانا حول واقعة العنصرية التي يتهم فيها جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد خلال مباراة الفريقين.

وأفاد يويفا في بيان: "التقارير الرسمية الخاصة بالمباريات التي أُقيمت الليلة الماضية تخضع حالياً للمراجعة".

وأضاف "عند الإبلاغ عن أي أزمات، يتم فتح إجراءات رسمية، وإذا أسفرت عن فرض عقوبات تأديبية، فسيتم الإعلان عنها على الموقع التأديبي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأتم البيان "ليس لدينا في الوقت الراهن أي معلومات إضافية لتزويدكم بها أو أي تعليق آخر للإدلاء به بشأن هذه المسألة".

video:1

فينيسيوس جونيور يفتتح التسجيل لريال مدريد بهدف رائع ✨⚽

لمسة مهارية تُشعل أجواء المباراة أمام بنفيكا#دوري_أبطال_أوروبا #رمضان_مع_beIN#RamadanwithbeIN pic.twitter.com/Rf5rmiD62I — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2026

ماذا حدث؟

سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحفتال عن طريق الرقص مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا التي بدأت في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وأصدر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بيانا بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة بنفيكا. (طالع التفاصيل)

ونفى جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا التهمة المنسوبة إليه بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. (طالع التفاصيل)