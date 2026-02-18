مبابي: لاعب بنفيكا وصف فينيسيوس بالقرد 5 مرات.. ولا يستحق اللعب في دوري الأبطال

طالب كيليان مبابي نجم ريال مدريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بحرمان جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا من المشاركة في دوري أبطال أوروبا مجددا بعد واقعة العنصرية ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة الفريقين.

وتوقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وقال كيليان مبابي في منطقة الصحفيين عقب المباراة: "اللاعب رقم 25 (جيانلوكا بريستياني) قال لفيني خمس مرات إنك قرد. لكل شخص رأيه، لكن هذا النوع من السلوك غير مقبول. إظهار مثل هذه الصورة أمر سيئ جدا لكرة القدم العالمية".

وأضاف "وصفته بالعنصري لأنني أعتقد أنه كذلك. حاول أن يختبئ خلف قميصه، لكن وجهه لا يكذب. هذا النوع من الأشخاص لا يعد زميلا محترفا. إنها مشكلة كبيرة وسنرى ما سيحدث".

وشدد "علينا أن نكون قدوة لكل الأطفال الذين يشاهدوننا. لاعبا مثل هذا لا يستحق أن يلعب في دوري أبطال أوروبا مجددا. نأمل أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراء، وألا يتظاهر بأن شيئا لم يحدث. هذه قضية خطيرة".

وأتم تصريحاته "فينيسيوس جونيور غاضب للغاية بعد هذه الواقعة الجديدة من العنصرية، رغم أنه سجل هدفا رائعا منح ريال مدريد الفوز. فزنا بالمباراة، لكن هذا ليس الأهم. هناك أمور أهم بكثير من كرة القدم".

ماذا حدث؟

سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحفتال عن طريق الرقص مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا التي بدأت في توجيه هتافات ضده.

