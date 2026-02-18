كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة

اختتمت منافسات الجولة الرابعة والتي أُقيمت الثلاثاء، بالدور قبل النهائي من بطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة عن الموسم الرياضي 2025-2026.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على الجزيرة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ورفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط بالتساوي مع الطيران.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي على سبورتنج بنتيجة أشواط 3-0.

هليوليدو على الترسانة بنتيجة أشواط 3-0.

الاتحاد على سموحة بنتيجة أشواط 3-2.

القناة على هليوبوليس بنتيجة أشواط 3-1.

المجموعة الثانية

بتروجت على مصر للبترول بنتيجة أشواط 3-1.

طلائع الجيش على وادي دجلة بنتيجة أشواط 3-1.

الزمالك على الجزيرة بنتيجة أشواط 3-1.

الطيران على الزهور بنتيجة أشواط 3-1.

ويشارك 16 فريقًا قسموا إلى مجموعتين، إذ تضم المجموعة الأولى كل من فرق، الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، والقناة، بينما تضم المجموعة الثانية كل من، الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، ومصر للبترول.

يُذكر أن الفرق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الرابع في كل مجموعة، ستتأهل إلى نهائيات دوري السوبر، في إطار المنافسة على لقب البطولة هذا الموسم.