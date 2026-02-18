كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 00:13

كتب : FilGoal

الزمالك كرة طائرة

اختتمت منافسات الجولة الرابعة والتي أُقيمت الثلاثاء، بالدور قبل النهائي من بطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة عن الموسم الرياضي 2025-2026.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على الجزيرة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ورفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط بالتساوي مع الطيران.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الأهلي يواصل مشواره في الدوري بالعلامة الكاملة بعد التغلب على سبورتنج كرة طائرة - الأهلي في طريق سبورتنج.. الكشف عن قرعة كأس مصر للسيدات كرة طائرة – الأهلي يتوج بكأس السوبر للسيدات بالفوز على الزمالك كرة طائرة - "ليست بالمواجهات المباشرة".. كيفية التتويج بلقب سوبر السيدات

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي على سبورتنج بنتيجة أشواط 3-0.

هليوليدو على الترسانة بنتيجة أشواط 3-0.

الاتحاد على سموحة بنتيجة أشواط 3-2.

القناة على هليوبوليس بنتيجة أشواط 3-1.

المجموعة الثانية

بتروجت على مصر للبترول بنتيجة أشواط 3-1.

طلائع الجيش على وادي دجلة بنتيجة أشواط 3-1.

الزمالك على الجزيرة بنتيجة أشواط 3-1.

الطيران على الزهور بنتيجة أشواط 3-1.

ويشارك 16 فريقًا قسموا إلى مجموعتين، إذ تضم المجموعة الأولى كل من فرق، الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، والقناة، بينما تضم المجموعة الثانية كل من، الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، ومصر للبترول.

يُذكر أن الفرق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الرابع في كل مجموعة، ستتأهل إلى نهائيات دوري السوبر، في إطار المنافسة على لقب البطولة هذا الموسم.

الزمالك كرة طائرة الجزيرة
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يواصل تصدر دوري السيدات بالعلامة الكاملة بعد التغلب على مصر للتأمين كرة سلة – انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم كرة طائرة - الأهلي يواصل مشواره في الدوري بالعلامة الكاملة بعد التغلب على سبورتنج كرة طائرة - الأهلي في طريق سبورتنج.. الكشف عن قرعة كأس مصر للسيدات اسكواش - نور الشربيني تحسم لقب تكساس المفتوحة بعد مباراة ماراثونية كرة يد – الزمالك يتأهل لربع نهائي كأس مصر بالفوز على أصحاب الجياد كرة يد – الأهلي يهزم الزهور ويتأهل لربع نهائي كأس مصر دوري NBA – داميان ليلارد يفوز بتحدي الثلاثيات للمرة الثالثة في التاريخ
أخر الأخبار
أرنولد: ما حدث في مباراة بنفيكا عار على كرة القدم 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
فالفيردي: ما حدث من عنصرية أمام بنفيكا مؤسف جدا 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الشباب السعودي يفوز على تضامن حضرموت اليمني بـ 13 هدف 54 دقيقة | سعودي في الجول
كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة ساعة | رياضات أخرى
ريمونتادا مكتملة الأركان.. باريس سان جيرمان يُحبط مفاجأة موناكو في أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مع طرد مورينيو وتوقف للعنصرية.. لدغة فينيسيوس تقود ريال مدريد لهزيمة بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
فيتوريا يتفوق على النحاس.. الوصل يقلب الطاولة على الزوراء في دوري أبطال آسيا 2 ساعة | آسيا
"لن أفعل ذلك أبدا".. حسام عبد المجيد ينشر توضيحا بشأن مشادته مع عبد الله السعيد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523566/كرة-طائرة-الزمالك-يختتم-الجولة-الرابعة-بالفوز-على-الجزيرة