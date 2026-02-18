ريمونتادا مكتملة الأركان.. باريس سان جيرمان يُحبط مفاجأة موناكو في أبطال أوروبا

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 00:08

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان ضد موناكو

أحبط باريس سان جيرمان مفاجأة موناكو في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحوّل باريس سان جيرمان تأخره بهدفين دون مقابل في أول 19 دقيقة إلى انتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 25 من شهر فبراير الجاري.

وافتتح فلورين بالوجن التسجيل مبكرا لصالح موناكو في الدقيقة الثانية قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 19.

ودفع لويس إنريكي بديزيري دوي بدلا من عثمان ديمبيلي في الدقيقة 27.

ونجح دوي في تسجيل هدف باريس سان جيرمان الأول في الدقيقة 29.

وخطف أشرف حكيمي التعادل في الدقيقة 41 قبل نهاية الشوط الأول.

وتعرض أليكسندر جولوفين لاعب موناكو للطرد في الدقيقة 47 مع بداية الشوط الثاني عقب اللجوء لتقنية الفيديو.

وخطف ديزيري دوي هدف فوز باريس سان جيرمان في الدقيقة 67.

ويصعد المتأهل من مواجهة موناكو وباريس سان جيرمان لمواجهة برشلونة أو تشيلسي في ثمن النهائي.

وتقام قرعة دور الـ 16 يوم 27 فبراير 2026.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان موناكو
