مصدر من الزمالك لـ في الجول: حسام عبد المجيد اعتذر لـ السعيد.. وأغلقنا ملف سيراميكا

شدد مصدر من الزمالك على أن أزمة ثنائي الفريق، حسام عبد المجيد وعبد الله السعيد انتهت سريعا.

ودخل السعيد وعبد المجيد في مشادة أثناء مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدور الـ16 من كأس مصر.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com : "ما حدث بين عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد ثنائي الفريق أثناء احتساب ركلة الجزاء لفريق سيراميكا كليوباترا، عبارة عن شدة ملعب فقط لا غير، وبعد المباراة حرص حسام على الاعتذار لعبد الله السعيد، وانتهى الأمر تماماً عند هذا الحد".

وأضاف "الفريق أغلق ملف مباراة سيراميكا في الكأس في ظل حالة الإجهاد والظروف القاسية التي يعاني منها الزمالك مع توالي المباريات بدون الحصول على الراحة الكافية ، وسيبدأ التركيز على لقاء حرس الحدود المقبلة".

وحسم سيراميكا كليوباترا مقعده في ربع نهائي كأس مصر بعد التغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

وحقق سيراميكا كليوباترا انتصاره الأول تاريخيا على حساب الزمالك.

وسجل هدفا سيراميكا كل من حسام عبد المجيد بالخطأ في مرماه وأحمد بلحاج.

بينما سجل محمد إسماعيل هدف الزمالك الوحيد.

ويصعد سيراميكا كليوباترا إلى ربع النهائي لمواجهة فريق طلائع الجيش في 18 مارس المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل.

لقطة المشادة التي حدثت بين عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد خلال لقاء الزمالك وسيراميكا pic.twitter.com/KS4f05i0Bz — ON Sport (@ONTimeSports) February 17, 2026

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود والقناة الناقلة

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 20 فبراير الجاري.

وتنطلق في تمام الساعة 9:30 مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.