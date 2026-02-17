تقرير: جاكسون يقترب من العودة إلى تشيلسي

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 20:29

كتب : ذكاء اصطناعي

نيكولاس جاكسون - ولفرهامبتون ضد تشيلسي

بات المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون قريبًا من العودة إلى تشيلسي مع نهاية فترة إعارته إلى بايرن ميونخ الألماني، وسط غموض يحيط بمستقبله على المدى الطويل.

جاكسون انتقل إلى العملاق البافاري على سبيل الإعارة مقابل 14.3 مليون جنيه إسترليني، مع وجود بند يسمح بالشراء النهائي مقابل 56.2 مليون جنيه. لكن تفعيل هذا البند كان مشروطًا بوصول اللاعب إلى عدد معين من المباريات (40 مباراة)، وهو ما بدا صعب التحقيق منذ البداية.

ووفقًا لصحيفة "ذا تايمز"، فإن اللاعب أصبح مضطرًا للنظر في خيار العودة إلى ستامفورد بريدج، بعدما اكتفى بسبع مشاركات أساسية و15 دخولًا بديلًا في جميع المسابقات هذا الموسم، بينما لا يبدو أن بايرن ينوي الاعتماد عليه بالقدر الكافي لتفعيل بند الشراء.

وبالتالي، من المرجح أن يغادر جاكسون ملعب أليانز أرينا بنهاية الموسم، ليعود رسميًا إلى تشيلسي، لكن بقاؤه مع “البلوز” في موسم 2026-2027 ليس مضمونًا.

وبحسب “BBC Sport”، فإن مصادر مقربة من اللاعب تتوقع أن يسعى للرحيل مجددًا، خاصة بعد أن تم عرضه للبيع سابقًا عقب تراجعه في ترتيب المهاجمين تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا.

ورغم إمكانية إعجاب المدرب الحالي ليام روسينيور بقدراته ورغبته في منحه فرصة جديدة، إلا أن المؤشرات لا تؤكد استمراره.

على صعيد الخيارات الهجومية، يُنتظر أن يكون جواو بيدرو أحد المهاجمين الأساسيين في الفريق الموسم المقبل، مع اقتراب انضمام إيمانويل إيميغا من ستراسبورغ، إلى جانب وجود ليام ديلاب ومارك جيوي. ويُرجح بقاء ديلاب، بينما قد يتم بيع جيوي أو إعارته لاستكمال تطوره.

ويتطلع تشيلسي لتحقيق مكسب مالية واضح من جاكسون. فالنادي استعاد تقريبًا قيمة الصفقة التي دفعها لفياريال عام 2023 عبر رسوم الإعارة، ما يمنحه فرصة لجني أرباح إضافية في حال بيعه بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

