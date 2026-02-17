تقرير: ليفربول يبدأ التفاوض مع ممثلي روجرز

مورجان روجرز لاعب أستون فيلا

دخل نادي ليفربول في محادثات أولية مع ممثلي نجم أستون فيلا مورجان روجرز، تمهيدًا لمحاولة التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا تطور بشكل لافت منذ انضمامه إلى فيلا بارك في فبراير 2024، حيث ساهم الموسم الماضي في 30 هدفًا (14 هدفًا و16 تمريرة حاسمة) خلال 54 مباراة تحت قيادة المدرب أوناي إيمري.

وواصل تألقه هذا الموسم بتسجيل 10 أهداف وصناعة 7 في 37 مباراة، ليكون الأكثر تسجيلًا والأكثر مشاركة بالدقائق بين لاعبي الفريق.

مستوى روجرز لفتت أنظار مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل، الذي اعتمد عليه في جميع مباريات تصفيات كأس العالم 2026، ودفع به أساسيًا في خمس مناسبات.

وبحسب موقع “Caught Offside”، فإن ليفربول أجرى بالفعل اتصالات أولية مع ممثلي اللاعب، في خطوة استباقية لوضع الأساس لصفقة كبرى جديدة، بعدما أنفق النادي نحو 450 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، محققًا رقمه القياسي مرتين بضم فلوريان فيرتز مقابل 116 مليونًا، ثم ألكسندر إيزاك مقابل 125 مليونًا.

ويُعد روجرز هدفا “حلمًا” أيضًا لنادي توتنهام هوتسبير، بينما أبدت أندية مثل أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اهتمامها باللاعب، خاصة أن الأخير سبق له التواجد في أكاديمية سيتي بين 2019 و2023.

ورغم أن روجرز يُعتبر أحد أعمدة مشروع إيمري في أستون فيلا، فإن تقارير تشير إلى أنه قد يكون مستعدًا لخوض تحدٍ جديد مع نادٍ ينافس بجدية على البطولات الكبرى. ويحتل فيلا حاليًا مركزًا متقدمًا في سباق الدوري، بفارق سبع نقاط عن المتصدر أرسنال مع تبقي 12 جولة على النهاية.

ويمتد عقد روجرز حتى يونيو 2031، ويُقال إن أستون فيلا يقيّمه بنحو 100 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم نفسه الذي حصل عليه النادي عند بيع جاك جريليش إلى مانشستر سيتي في صفقة قياسية سابقة.

