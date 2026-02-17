كرة طائرة - الأهلي يواصل مشواره في الدوري بالعلامة الكاملة بعد التغلب على سبورتنج
الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 20:25
كتب : FilGoal
واصل فريق الأهلي مشواره في الدوري بالعلامة الكاملة بعد تحقيق الفوز على سبورتنج.
وتغلب الأهلي على سبورتنج بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة.
ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة منفردا، وألحق بسبورتنج الهزيمة الأولى.
ويقع الأهلي في المجموعة الأولى من الدور قبل النهائي والتي تضم ثمانية فرق.
ويتنافس الأهلي مع كل من سبورتنج وسموحة والقناة وهليوبوليس والاتحاد والترسانة وهليوليدو.
ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى الدور النهائي.
أما المجموعة الثانية فتضم كل من الزمالك وبتروجت وطلائع الجيش والطيران والجزيرة وبتروجت والزهور ومصر للبترول ووادي دجلة.
وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري من نسخة الموسم الماضي.
وحصد الأهلي لقبي دوري المرتبط والسوبر المصري بالموسم الجاري.
