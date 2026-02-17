تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم لاعب وسط ميدلسبره

يواصل نادي مانشستر يونايتد مراقبة لاعب وسط ميدلسبره هايدن هاكني، تمهيدًا للتحرك المحتمل خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب ما أفادت به تقارير صحفية إنجليزية.

وبحسب موقع “TEAMtalk”، فإن إدارة يونايتد تسعى هذا الصيف للتعاقد مع لاعب وسط صاحب خبرة مؤكدة في الدوري الإنجليزي ليكون الصفقة الأبرز في هذا المركز، خاصة مع رحيل كاسيميرو بنهاية عقده. وقد ارتبطت أسماء مثل كارلوس باليبا وآدم وارتون وإليوت أندرسون وساندرو تونالي بالانتقال إلى “أولد ترافورد”.

هاكني (23 عامًا) يتواجد في صفوف ميدلسبره منذ عام 2011، بعدما انضم لأكاديمية النادي في فئة تحت 10 سنوات، قبل أن يشق طريقه حتى الفريق الأول، حيث خاض 147 مباراة في مختلف المسابقات منذ ظهوره الأول في يناير 2021.

ويقدم لاعب الوسط الدفاعي موسمًا مميزًا في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب)، بعدما سجل 4 أهداف وصنع 6 في 32 مباراة، كما حمل شارة القيادة في 14 مناسبة، ليساهم في احتلال فريقه المركز الثاني بجدول الترتيب واقترابه من الصعود إلى الدوري الممتاز.

وكان هاكني محل اهتمام عدة أندية في يناير الماضي، حيث رفض ميدلسبره عرضًا من نوتنجهام فورست، مؤكدًا تمسكه باللاعب حتى نهاية الموسم. كما ارتبط اسمه بكل من توتنهام هوتسبير وإيفرتون وليدز يونايتد.

ورغم ذلك، تشير المصادر إلى أن النادي يخطط لإبرام صفقة إضافية في خط الوسط لتعزيز العمق وبناء مشروع طويل الأمد، ويُعد هاكني من الأسماء التي يتابعها قسم الاستقطاب منذ فترة، باعتباره لاعبًا قادرًا على التطور ليصبح عنصرًا أساسيًا في البريميرليج.

كما يحظى هاكني بمعرفة جيدة لدى المدرب المؤقت مايكل كاريك، الذي أشرف عليه خلال فترة تدريبه لميدلسبره قبل إقالته في يونيو 2025.

ومع دخول اللاعب عامه الأخير في عقده هذا الصيف، يدرك ميدلسبره أنه قد يضطر لبيعه في حال فشل الفريق في الصعود. وتشير تقارير سابقة إلى أن النادي قد يقبل بعرض في حدود 30 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ سيتجاوز الرقم القياسي لبيع لاعب في تاريخ النادي، والذي تحقق الصيف الماضي عند انتقال إيمانويل لاتيه لاث مقابل 22.5 مليون جنيه إسترليني.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com