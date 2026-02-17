التشكيل - يليديز وتورام أساسيان مع يوفنتوس.. وأوسيمين يقود هجوم جالاتا سراي

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 19:33

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - جالاتا سراي

يتواجد الثنائي كينان يلديز وخيفرين تورام في التشكيل الأساسي لنادي يوفنتوس ضد جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب يوفنتوس ضد جالاتا سراي بعد قليل ضمن ذهاب الملحق المؤهل دور الـ16.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

أخبار متعلقة:
سيسكو: سنقاتل للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان يسجل درو فيرنانديز بقائمة دوري أبطال أوروبا رودريجو يغيب عن مباراتي بنفيكا في ملحق دوري أبطال أوروبا ردايو مونت كارلو: موناكو يستبعد بوجبا من قائمة دوري أبطال أوروبا

الحارس: ميكيلي دي جريجوريو

الدفاع: بيير كالولو – جليسون بريمير – لويد كيلي – أندريا كامبياسو

الوسط: مانويل لوكاتيلي – خيفرين تورام

أمامهما: فرانسيسكو كونسيساو – كينان يلديز - تيون كووبميينيرز

الهجوم: ويستون ماكيني.

فيما يقود المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين تشكيل جالاتا سراي الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أوغورجان تشاكير

خط الدفاع: إسماعيل جاكوبس - عبد الكريم برداقجي -دافينسون سانشيز - رولاند سالاي

خط الوسط: لوكاس توريرا - جابرييل سارا

أمامهما: نواه لانج - يونس أكجون - باريش ألبير يلماز

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين.

يوفنتوس دوري أبطال أوروبا جالاتاسراي
نرشح لكم
مباشر دوري أبطال أوروبا - جالاتا سراي (1)-(2) يوفنتوس.. جوووووول صاروخي مواعيد مباريات الثلاثاء 17 فبراير.. قرعة إفريقيا والزمالك أمام سيراميكا كليوباترا مؤتمر أربيلوا: لن نواجه بنفيكا بدافع الانتقام.. ومورينيو سيحصل على تحية كبيرة في البرنابيو مؤتمر كامافينجا: لم أقدم أفضل ما لدي حتى الآن.. وفخور بما حققته في مسيرتي مورينيو: أستطيع رفض تدريب ريال مدريد.. وأتمنى إقصائه من أبطال أوروبا الإصابة تبعد جوناثان ديفيد عن مواجهة جالاتا سراي آس: ثغرة في عقد مورينيو قد تعيده لريال مدريد مؤتمر مورينيو: ريال مدريد مثل الملك الجريح
أخر الأخبار
جدو: الأهلي المرشح الأول للفوز ببطولة إفريقيا.. وبيراميدز منافس قوي 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر دوري أبطال أوروبا - جالاتا سراي (1)-(2) يوفنتوس.. جوووووول صاروخي 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
للمرة الثالثة منذ بداية الألفية.. الزمالك والأهلي يغيبان عن ربع نهائي كأس مصر 44 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - يليديز وتورام أساسيان مع يوفنتوس.. وأوسيمين يقود هجوم جالاتا سراي 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
توروب: مواجهة الترجي مهمة ولكن التركيز الحالي على الدوري ساعة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
انتصار أول في التاريخ.. سيراميكا كليوباترا يقصي الزمالك من كأس مصر ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - الأهلي في طريق سبورتنج.. الكشف عن قرعة كأس مصر للسيدات ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523542/التشكيل-يليديز-وتورام-أساسيان-مع-يوفنتوس-وأوسيمين-يقود-هجوم-جالاتا-سراي