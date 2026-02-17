التشكيل - يليديز وتورام أساسيان مع يوفنتوس.. وأوسيمين يقود هجوم جالاتا سراي

يتواجد الثنائي كينان يلديز وخيفرين تورام في التشكيل الأساسي لنادي يوفنتوس ضد جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب يوفنتوس ضد جالاتا سراي بعد قليل ضمن ذهاب الملحق المؤهل دور الـ16.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

الحارس: ميكيلي دي جريجوريو

الدفاع: بيير كالولو – جليسون بريمير – لويد كيلي – أندريا كامبياسو

الوسط: مانويل لوكاتيلي – خيفرين تورام

أمامهما: فرانسيسكو كونسيساو – كينان يلديز - تيون كووبميينيرز

الهجوم: ويستون ماكيني.

فيما يقود المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين تشكيل جالاتا سراي الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أوغورجان تشاكير

خط الدفاع: إسماعيل جاكوبس - عبد الكريم برداقجي -دافينسون سانشيز - رولاند سالاي

خط الوسط: لوكاس توريرا - جابرييل سارا

أمامهما: نواه لانج - يونس أكجون - باريش ألبير يلماز

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين.