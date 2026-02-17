توروب: مواجهة الترجي مهمة ولكن التركيز الحالي على الدوري

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 19:20

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش الملكي - توروب

أكد يس توروب المدير الفني للأهلي أن مواجهة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا صعبة على الفريقين وأن الأحمر يهدف الوصول لنصف النهائي.

وأوقعت قرعة ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي في مواجهة الترجي التونسي.

وقال توروب عبر الموقع الرسمي للأهلي: "مباراة الذهاب ضد الترجي خارج مصر تُعد نقطة مهمة، خاصة أن الفريق سيخوض لقاء العودة على ملعبه ووسط جماهيره بالقاهرة، وهو ما يمثل أمرا إيجابيا في مشوار الأهلي بالبطولة".

وأضاف "جميع الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي قوية وتمتلك دوافع كبيرة لمواصلة المنافسة، والفريق الذي يسعى للتتويج باللقب يجب ألا يخشى أي منافس".

وأكمل "تصدر الأهلي لمجموعته في دور المجموعات أمر جيد، لكنه أصبح جزءًا من الماضي، والفريق سيواصل مشواره بنفس الرغبة والدوافع لتحقيق الفوز في كل مباراة".

وأتم تصريحاته "مواجهة الترجي تحظى باهتمام كبير، لكن التركيز الحالي منصب بالكامل على بطولة الدوري وسنخوض المرحلة المقبلة بهدف واحد وهو الفوز".

