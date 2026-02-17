منافس الأهلي - الترجي يقسو على مستقبل سليمان بثلاثية ويشعل صدارة الدوري التونسي

حقق الترجي انتصارا ثمينا على مستقبل سليمان ضمن منافسات الدوري التونسي.

وفاز الترجي على مستقبل سليمان بنتيجة 3-0 في مباراة مؤجلة من الجولة 19 للمسابقة.

وسجل فلوريان دانهو، وكسيلة بوعالية، ومحمد أمين بن حميدة أهداف الترجي.

الفوز رفع رصيد الترجي إلى 43 نقطة خلف الإفريقي المتصدر برصيد 45.

الإفريقي في الصدارة لكنه لعب 21 مباراة، فيما لعب الترجي مباراتين أقل.

يذكر أن قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة الترجي التونسي.

وأقيمت مراسم القرعة في مقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتيجة قرعة ربع النهائي على النحو التالي:

نهضة بركان المغربي × الهلال السوداني

الترجي التونسي × الأهلي

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي × ستاد مالي

الجيش الملكي المغربي × بيراميدز

وتقام مباريات ربع النهائي في مارس المقبل.

إذ تنطلق مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 13 أو 14 مارس، بينما تقام مباريات الإياب يوم 20 أو 21 من الشهر نفسه.

يذكر أن بيراميدز هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.