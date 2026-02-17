الشباب السعودي يقيل مدربه.. وبن زكري في الانتظار

أعلن نادي الشباب السعودي يوم الثلاثاء إقالة مدربه الإسباني إيمانول ألجواسيل من منصبه.

وأفاد النادي عبر موقعه: "تعلن إدارة نادي الشباب عن إنهاء عقد المدير الفني إيمانول ألجواسيل وجهازه المساعد بالتراضي بين الطرفين".

وقدمت الإدارة شكرها وتقديرها لألجواسيل وطاقمه على الجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم مع الفريق، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.

كما قررت الإدارة تكليف المدرب الوطني عبد الله المطيري وطاقمه المساعد بقيادة الفريق الأول في مباراة الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية.

ويلعب الشباب ضد تضامن حضرموت اليمني في دوري أبطال الخليج للأندية.

إلى ذلك، أصبح نادي الشباب السعودي على وشك التعاقد مع الجزائري نور الدين بن زكري لتدريب الفريق.

وتعرض الشباب لهزيمة قاسية أمام أهلي جدة 5-2 ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي، أطاحت بالمدرب الإسباني.

وذكرت جريدة الجزيرة السعودية أن وزارة الرياضة وافقت على تعيين الجزائري نور الدين زكري كمدرب لفريق الشباب.

بن ذكري وصل مساء الاثنين إلى الرياض قادما من جدة لاستلام مهمته بشكل رسمي، وفقا للتقرير.

ونشرت جريدة عكاظ صورة للمدرب في المطار قبل التوجه إلى الرياض.

وسبق لبن زكري تدريب أندية ضمك والخلود والأخدود بالدوري السعودي.

كما ارتبط المدرب الجزائري سابقا بتدريب نادي الزمالك. (طالع التفاصيل)