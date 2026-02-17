5 قرارات من اتحاد الكرة بشأن أزمة التلاعب بالقسم الرابع

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارته بعد الاطلاع على التحقيقات الخاصة بأحداث مباراة نادي الحسينية ومركز شباب منيا القمح في القسم الرابع.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت عدم اعتماد نتائج القسم الرابع موسم 2025-2026 لحين الانتهاء من التحقيقات وذلك بعد الاطلاع على تقرير حكم المباراة. (طالع التفاصيل)

وقرر اتحاد الكرة التالي بعد الاطلاع على نتائج التحقيقات:

1- إلغاء فارق الأهداف في مباريات دورة الترقي بفرع الشرقية.

2- إقامة مباراة فاصلة بين مركز شباب منيا القمح ومركز شباب الأخيوة.

3- إيقاف نادي الحسينية عن المشاركة في مسابقة القسم الرابع لمدة عام.

4- إحالة كل من زين عبد الحميد الورداني وطلعت عبد الرؤوف عضوي مجلس إدارة الحسينية إلى لجنة الانضباط بشأن ما نسب إليهما.

5- إحالة اللاعب كريم صلاح واللاعب محمد حسن من نادي الحسينية إلى لجنة الانضباط بشأن ما نُسب إليهما في التحقيقات.

كما وجه مجلس الإدارة الشكر للجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على سفر منتخب مواليد 2009 للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المقررة إقامتها في ليبيا خلال شهر مارس 2026، وذلك في إطار خطة إعداد المنتخبات الوطنية وصقل خبرات اللاعبين في المشاركات الدولية.

كما أعلن اتحاد الكرة بعد الاطلاع على مذكرة لجنة الحكام والتحقيقات التي أُجريت بشأن أحداث مباراة مركز شباب ناصر ونادي أسيوط (مواليد 2009)، قرر مجلس الإدارة شطب الحكم أحمد سيد عبد السميع وكذلك شطب الحكم المساعد حسام حفظي محمد علي.