بعد مباراة الأزمة.. لجنة المسابقات تقرر عدم اعتماد نتائج القسم الرابع لحين انتهاء التحقيقات
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 16:37
كتب : FilGoal
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم اعتماد نتائج القسم الرابع موسم 2025-2026 لحين الانتهاء من التحقيقات بعد أزمة مباراة نادي الحسينية ومركز شباب منيا القمح.
وأعلنت لجنة المسابقات مخاطبة فرع الشرقية بشأن مباراة نادي الحسينية ومركز شباب منيا القمح في القسم الرابع.
كما قررت لجنة المسابقات عدم اعتماد نتائج القسم الرابع موسم 2025-2026 لحين الانتهاء من التحقيقات وذلك بعد الاطلاع على تقرير حكم المباراة.
ماذا حدث؟
وجه السيد القاضي المدير الفني لفريق مركز شباب الأخيوة الذي ينشط في دوري القسم الرابع الاتهامات لفريقي منيا القمح ونادي الحسينية بالتلاعب في نتيجة المباراة بينهما لعدم صعود فريقه.
وقال السيد القاضي المدير الفني لمركز شباب الأخيوة لـFilGoal.com: "قبل الجولة الأخيرة للصعود للقسم الثالث من خلال دورة الترقي كان مركز شباب الأخيوة ومنيا القمح متساويان في الأهداف والنقاط والصعود يشمل صعود فريق واحد فقط".
وأضاف "الجولة الأخيرة مركز شباب الأخيوة يلتقي مركز شباب ناصر وانتصرنا بخمسة أهداف، وفي اللقاء الأخر مركز شباب منيا القمح يلتقي نادي الحسينية وانتصروا بستة أهداف دون رد".
وأكمل "لكن الهزيمة بستة أهداف شهدت عدم نزاهة لتسجيل 3 أهداف في آخر 3 دقائق".
وأوضح "سبب الهزيمة بستة أهداف يعود لأن الأخيوة قرية تابعة للحسينية، ففضلوا صعود منيا القمح بدلا من صعود قرية تابعة لهم".
وأتم تصريحاته "سنتقدم بشكوى في اتحاد الكرة ضد نزاهة المباراة مطالبين بصعودنا للقسم الثالث".