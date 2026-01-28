بعد مباراة الأزمة.. لجنة المسابقات تقرر عدم اعتماد نتائج القسم الرابع لحين انتهاء التحقيقات

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم اعتماد نتائج القسم الرابع موسم 2025-2026 لحين الانتهاء من التحقيقات بعد أزمة مباراة نادي الحسينية ومركز شباب منيا القمح.

وأعلنت لجنة المسابقات مخاطبة فرع الشرقية بشأن مباراة نادي الحسينية ومركز شباب منيا القمح في القسم الرابع.

كما قررت لجنة المسابقات عدم اعتماد نتائج القسم الرابع موسم 2025-2026 لحين الانتهاء من التحقيقات وذلك بعد الاطلاع على تقرير حكم المباراة.

ماذا حدث؟

وجه السيد القاضي المدير الفني لفريق مركز شباب الأخيوة الذي ينشط في دوري القسم الرابع الاتهامات لفريقي منيا القمح ونادي الحسينية بالتلاعب في نتيجة المباراة بينهما لعدم صعود فريقه.