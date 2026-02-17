انتهت كأس مصر - الزمالك (1)-(2) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 16:49

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش - عمرو قلاوة - الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من كأس مصر.

نهاية المباراة

ق90 إنقاذ من بوبو

ق80 ضغط من الزمالك بحثا عن التعادل

ق70 جوووول رائع من أحمد بلحاج

ق68 أجولا يهدر الثاني

ق60 القائم يتصدى لركلة الجزاء

ق56 ركلة جزاء

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 جوووول محمد إسماعيل يستغل خطأ محمد بسام ورجب نبيل ويسجل التعادل

ق44 صديق أجولا يسدد ولكن تتحول لركنية

ق30 ضغط من لاعبي سيراميكا كليوباترا بحثا عن الثاني

ق18 حسام عبد المجيد يسجل الهدف الأول في مرماه بعد كرة مشتركة مع جاستس أرثر

ق 7: كرة تمر أمام أحمد بلحاج داخل منطقة الـ 6 ياردات ولم يلحق تسديدها.

ق 5: أحمد حمدي يهدر فرصة هدف محقق بعد تسديدة وأخرجها مدافع سيراميكا كليوباترا من خط المرمى.

انطلاق المباراة

