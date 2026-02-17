نائب رئيس الوداد لـ في الجول: أتمنة مواجهة الزمالك في النهائي.. وعلاقة مصر والمغرب كبيرة

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 16:40

كتب : محمد جمال

سعد الدريب

شدد سعد الدريب نائب رئيس نادي الوداد على أن علاقة مصر بالمغرب كبيرة، بغض النظر عما حدث في مباراتي الأهلي أمام الجيش الملكي.

وقال الدريب لـ FilGoal.com: "إمكانية مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية؟ التاريخ يقول ذلك، لكن لا ننسى أن هناك مباراتين مهمتين جدا سواء الوداد أمام أولمبيك أسفي أو الزمالك أمام أوتوهو".

وأضاف "بالطبع نشعر بالحزن لعدم التواجد في دوري أبطال إفريقيا، لأن مكانة الوداد التواجد مع الأهلي وصنداونز والترجي، لذلك أبرمنا صفقات قوية، هدفنا الموسم الحالي التتويج بالكونفدرالية ثم المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل".

وتابع "أحداث مباراتي الأهلي والجيش الملكي؟ الفريقان قدما مباراتين متميزتين، لكن هذه هي كرة القدم، رأينا الجماهير المغربية تساند منتخب مصر في أمم إفريقيا الماضية، لذلك هناك علاقات كبيرة بين مصر والمغرب".

وأنهى حديثه قائلا: "الأهلي في 2023 حقق لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد دون أي مشاكل، ونحن أيضا انتصرنا على الأهلي من قبل في النهائي ولم تحدث أي مشاكل".

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية عن وقوع الزمالك في مواجهة أوتوهو الكونغولي في ربع النهائي، بينما يلعب المصري البورسعيدي ضد شباب بلوزداد الجزائري.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

يونيون مانياما الكونغولي × اتحاد العاصمة الجزائري

أوتوهو الكونغولي × الزمالك المصري

أولمبيك أسفي المغربي × الوداد المغربي

المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد الجزائري

إذ تنطلق مواجهات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية يوم 15 مارس، بينما تقام مباريات الإياب يوم 22 من الشهر نفسه.

