تشكيل سيراميكا كليوباترا - لاكاي يقود الهجوم ضد الزمالك في كأس مصر
الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 15:55
كتب : FilGoal
أعلن علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الأساسي ضد الزمالك.
ويواجه سيراميكا كليوباترا خصمه الزمالك بعد قليل في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.
ودفع ماهر بفاخري لاكاي كمهاجم وحيد وخلفه الثلاثي صديق أوجولا وإسلام عيسى وأحمد بلحاج.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - جاستس أرثر - أحمد هاني
خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق أوجولا - إسلام عيسى - عمرو قلاوة
خط الهجوم: فاخري لاكاي
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد طارق - أحمد عابدين - عمر كمال - كريم الدبيس - إبراهيم محمد - محمد رضا "بوبو" - كريم وليد - أيمن موكا - محمد عبد الله.
