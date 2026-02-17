تشكيل سيراميكا كليوباترا - لاكاي يقود الهجوم ضد الزمالك في كأس مصر

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 15:55

كتب : FilGoal

فاخري لاكاي - سيراميكا كليوباترا - الزمالك

أعلن علي ماهر المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الأساسي ضد الزمالك.

ويواجه سيراميكا كليوباترا خصمه الزمالك بعد قليل في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ودفع ماهر بفاخري لاكاي كمهاجم وحيد وخلفه الثلاثي صديق أوجولا وإسلام عيسى وأحمد بلحاج.

أخبار متعلقة:
طريق الزمالك والمصري نحو نهائي الكونفدرالية.. وصدام مبكر محتمل قرعة الكونفدرالية - الزمالك يواجه أوتوهو.. والمصري ضد شباب بلوزداد الثانية لكل فريق.. محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا كرة طائرة – الأهلي يتوج بكأس السوبر للسيدات بالفوز على الزمالك

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - جاستس أرثر - أحمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق أوجولا - إسلام عيسى - عمرو قلاوة

خط الهجوم: فاخري لاكاي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد طارق - أحمد عابدين - عمر كمال - كريم الدبيس - إبراهيم محمد - محمد رضا "بوبو" - كريم وليد - أيمن موكا - محمد عبد الله.

فاخري لاكاي الزمالك سيراميكا كليوباترا كأس مصر
نرشح لكم
كأس الكونفدرالية - كاف يؤكد موعد مواجهتي الزمالك والمصري ضد أوتوهو وشباب بلوزداد رابطة الأندية تحدد موعد قرعة المرحلة الثانية من الدوري مباشر كأس مصر - الزمالك (0)-(1) سيراميكا كليوباترا.. جووول الأول يوسف لـ في الجول: الترجي منافس شرس رغم أى ظروف.. لكن الأهلي قادر على الحسم دائما تشكيل الزمالك – عمر جابر وأحمد حمدي أساسيان ضد سيراميكا كليوباترا في كأس مصر بسبب أحداث مواجهة الأهلي.. الجيش الملكي يلاقي بيراميدز بدون جماهير طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ونهائي مصري محتمل قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يواجه الترجي.. وبيراميدز ضد الجيش الملكي
أخر الأخبار
5 قرارات من اتحاد الكرة بشأن أزمة التلاعب بالقسم الرابع 3 دقيقة | القسم الثاني
سداسي اتحاد جدة يسابق الزمن قبل مواجهة الهلال 26 دقيقة | سعودي في الجول
كأس الكونفدرالية - كاف يؤكد موعد مواجهتي الزمالك والمصري ضد أوتوهو وشباب بلوزداد 42 دقيقة | الدوري المصري
رابطة الأندية تحدد موعد قرعة المرحلة الثانية من الدوري 45 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس مصر - الزمالك (0)-(1) سيراميكا كليوباترا.. جووول الأول 55 دقيقة | الدوري المصري
يوسف لـ في الجول: الترجي منافس شرس رغم أى ظروف.. لكن الأهلي قادر على الحسم دائما ساعة | الدوري المصري
نائب رئيس الوداد لـ في الجول: أتمنة مواجهة الزمالك في النهائي.. وعلاقة مصر والمغرب كبيرة ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل الزمالك – عمر جابر وأحمد حمدي أساسيان ضد سيراميكا كليوباترا في كأس مصر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 ديشامب: 8 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب كأس العالم.. وسعيد بقرار العودة كمشجع
/articles/523525/تشكيل-سيراميكا-كليوباترا-لاكاي-يقود-الهجوم-ضد-الزمالك-في-كأس-مصر