بيراميدز: نتمنى أن تكون مباراة الجيش الملكي بوابة لنهائي أبطال إفريقيا

عبر أحمد زاهر المدير الإداري لبيراميدز وممثله في قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن أمنيته بأن تكون مباراة فريقه ضد الجيش الملكي بمثابة بوابة عبور للنهائي.

وكان بيراميدز قد واجه الجيش الملكي في الموسم الماضي في نفس الدور وانتصر في الذهاب 4-1 وخسر في الإياب 2-0.

وقال زاهر عبر بي إن سبورتس: "نلعب مواجهة قوية ضد فريق محترم مثل الجيش الملكي ونتمنى أن تكون مثل العام الماضي وتكون طريقنا للنهائي".

وأضاف "النسخة الحالية صعبة وجميع الفرق المتأهلة يمكنها التتويج باللقب".

وأنهى حديثه قائلا: "نادي بيراميدز يحافظ على أغلب العناصر الأساسية بجانب تدعيمات لإفادة الفريق".

وحصل بيراميدز على البطولة في الموسم الماضي.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

نهضة بركان المغربي × الهلال السوداني

الترجي التونسي × الأهلي

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي × ستاد مالي

الجيش الملكي المغربي × بيراميدز

وتقام مباريات ربع النهائي في مارس المقبل.

إذ تنطلق مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 15 مارس، بينما تقام مباريات الإياب يوم 22 من الشهر نفسه.