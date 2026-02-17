الهلال السوداني: قهرنا ظروف الحرب الاستثنائية

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 15:08

كتب : FilGoal

الهلال السوداني

أشاد شاكر علي الطاهر مدير نادي الهلال السوداني بنتائج فريقه في ظل ظروف الحرب.

وقال الطاهر عبر بي إن سبورتس: "قهرنا الصعاب وظروف الحرب الاستثنائية، وأصبح الهلال رمزا للسودان ويمثله ويرفع لواء البلاد".

وأضاف "الهلال عمل كل ما في وسعه من أجل تصدر المجموعة".

وأنهى حديثه قائلا: "الوصول للأدوار التالية؟ لكل حادث حديث".

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في مواجهة الترجي التونسي، بينما يلعب بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

وأقيمت مراسم القرعة في مقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

نهضة بركان المغربي × الهلال السوداني

الترجي التونسي × الأهلي

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي × ستاد مالي

الجيش الملكي المغربي × بيراميدز

وتقام مباريات ربع النهائي في مارس المقبل.

إذ تنطلق مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 15 مارس، بينما تقام مباريات الإياب يوم 22 من الشهر نفسه.

يذكر أن بيراميدز هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا
