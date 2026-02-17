طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ونهائي مصري محتمل

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 14:26

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

نالت الكرة المصرية فرصة حدوث نهائي مصري في دوري أبطال إفريقيا، بعدما ابتعد طريق الأهلي عن طريق بيراميدز نحو النهائي.

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في مواجهة الترجي التونسي، بينما يلعب بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

وفي حالة عبور كل فريق لمنافسه، سيلعب نصف النهائي أمام منافس غير الآخر.

أخبار متعلقة:
طريق الزمالك والمصري نحو نهائي الكونفدرالية.. وصدام مبكر محتمل قرعة الكونفدرالية - الزمالك يواجه أوتوهو.. والمصري ضد شباب بلوزداد قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يواجه الترجي.. وبيراميدز ضد الجيش الملكي ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية

وجاء الطريق نحو النهائي على الشكل التالي:

ربع النهائي

نهضة بركان المغربي × الهلال السوداني

الترجي التونسي × الأهلي

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي × ستاد مالي

الجيش الملكي المغربي × بيراميدز

نصف النهائي

الفائز من (الأهلي × الترجي) ضد الفائز من (صنداونز × الملعب المالي)

الفائز من (الجيش الملكي × بيراميدز) ضد الفائز من (نهضة بركان × الهلال السوداني)

النهائي

الفائز من (نصف النهائي الأول) ضد الفائز (نصف النهائي الثاني)

وتقام مباريات ربع النهائي في مارس المقبل.

إذ تنطلق مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 13 أو 14 مارس، بينما تقام مباريات الإياب يوم 20 أو 21 من الشهر نفسه.

وأقيمت مراسم القرعة في مقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر.

الأهلي الترجي بيراميدز الجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
تشكيل سيراميكا كليوباترا - لاكاي يقود الهجوم ضد الزمالك في كأس مصر بسبب أحداث مواجهة الأهلي.. الجيش الملكي يلاقي بيراميدز بدون جماهير قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يواجه الترجي.. وبيراميدز ضد الجيش الملكي طريق الزمالك والمصري نحو نهائي الكونفدرالية.. وصدام مبكر محتمل قرعة الكونفدرالية - الزمالك يواجه أوتوهو.. والمصري ضد شباب بلوزداد دياب: مكافأة بطل الدوري ستكون أكثر من 20 مليون.. ولن نؤجل مباريات بسبب الاتحاد الإفريقي مواعيد مباريات الثلاثاء 17 فبراير.. قرعة إفريقيا والزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بعد تعادل مودرن مع الكهرباء.. تصريحات نارية من وليد دعبس عن التحكيم
أخر الأخبار
تشكيل سيراميكا كليوباترا - لاكاي يقود الهجوم ضد الزمالك في كأس مصر دقيقة | الدوري المصري
بسبب أحداث مواجهة الأهلي.. الجيش الملكي يلاقي بيراميدز بدون جماهير 8 دقيقة | الدوري المصري
نهضة بركان: نفضل مواجهة فريق مصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
بيراميدز: نتمنى أن مباراة الجيش الملكي تكون بوابة لنهائي أبطال إفريقيا 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
الهلال السوداني: قهرنا ظروف الحرب الاستثنائية 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ونهائي مصري محتمل ساعة | الدوري المصري
قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يواجه الترجي.. وبيراميدز ضد الجيش الملكي ساعة | الدوري المصري
نائب رئيس الوداد: مواجهة أولمبيك أسفي جيدة لهذا السبب.. وأتمنى نهائي عربي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 ديشامب: 8 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب كأس العالم.. وسعيد بقرار العودة كمشجع
/articles/523520/طريق-الأهلي-وبيراميدز-نحو-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا-ونهائي-مصري-محتمل