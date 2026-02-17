طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة

نالت الكرة المصرية فرصة حدوث نهائي مصري في دوري أبطال إفريقيا، بعدما ابتعد طريق الأهلي عن طريق بيراميدز نحو النهائي.

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في مواجهة الترجي التونسي، بينما يلعب بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

وفي حالة عبور كل فريق لمنافسه، سيلعب نصف النهائي أمام منافس غير الآخر.

وجاء الطريق نحو النهائي على الشكل التالي:

ربع النهائي

نهضة بركان المغربي × الهلال السوداني

الترجي التونسي × الأهلي

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي × ستاد مالي

الجيش الملكي المغربي × بيراميدز

نصف النهائي

الفائز من (الأهلي × الترجي) ضد الفائز من (صنداونز × الملعب المالي)

الفائز من (الجيش الملكي × بيراميدز) ضد الفائز من (نهضة بركان × الهلال السوداني)

النهائي

الفائز من (نصف النهائي الأول) ضد الفائز (نصف النهائي الثاني)

وتقام مباريات ربع النهائي في مارس المقبل.

إذ تنطلق مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 13 أو 14 مارس، بينما تقام مباريات الإياب يوم 20 أو 21 من الشهر نفسه.

وأقيمت مراسم القرعة في مقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر.