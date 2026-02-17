قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يواجه الترجي.. وبيراميدز ضد الجيش الملكي
الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 14:19
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في مواجهة الترجي التونسي، بينما يلعب بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.
وأقيمت مراسم القرعة في مقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر.
وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:
نهضة بركان المغربي × الهلال السوداني
الترجي التونسي × الأهلي
ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي × ستاد مالي
الجيش الملكي المغربي × بيراميدز
وتشهد مواجهة الأهلي والترجي ظهور التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي أمام فريقه السابق.
وتقام مباريات ربع النهائي في مارس المقبل.
إذ تنطلق مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 13 أو 14 مارس، بينما تقام مباريات الإياب يوم 20 أو 21 من الشهر نفسه.
يذكر أن بيراميدز هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.
