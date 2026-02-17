طريق الزمالك والمصري نحو نهائي الكونفدرالية.. وصدام مبكر محتمل

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 13:39

كتب : FilGoal

الزمالك - المصري

فقدت الكرة المصرية فرصة حدوث نهائي مصري في كأس الكونفدرالية، بعدما اصطدم طريق الزمالك بطريق المصري البورسعيدي نحو النهائي.

وأسفرت قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية عن وقوع الزمالك في مواجهة أوتوهو الكونغولي، بينما يلعب المصري البورسعيدي ضد شباب بلوزداد الجزائري.

وفي حالة عبور كل فريق لمنافسه، سيلعب الزمالك ضد المصري في نصف النهائي.

وجاء الطريق نحو النهائي على الشكل التالي:

ربع النهائي

يونيون مانياما الكونغولي × اتحاد العاصمة الجزائري

أوتوهو الكونغولي × الزمالك المصري

أولمبيك أسفي المغربي × الوداد المغربي

المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد الجزائري

نصف النهائي

الفائز من (أوتوهو الكونغولي × الزمالك المصري) ضد الفائز من (المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد الجزائري)

الفائز من (يونيون مانياما الكونغولي × اتحاد العاصمة الجزائري) ضد الفائز من (أولمبيك أسفي المغربي × الوداد المغربي)

النهائي

الفائز من (نصف النهائي الأول) ضد الفائز (نصف النهائي الثاني)

Image

وتقام مباريات ربع النهائي في مارس المقبل.

إذ تنطلق مواجهات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية يوم 15 مارس، بينما تقام مباريات الإياب يوم 22 من الشهر نفسه.

وأقيمت مراسم القرعة في مقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر.

الزمالك المصري كأس الكونفدرالية
