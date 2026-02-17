ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقرعة ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويتواجد الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

وتصدر الأهلي وبيراميدز مجموعتهما في البطولة، واعتلى الزمالك مجموعته في الكونفدرالية وحل المصري وصيفا.

وتأهل بيراميدز والأهلي والهلال السوداني وستاد مالي كمتصدرين للمجموعات في أبطال إفريقيا، بينما احتل نهضة بركان المغربي والجيش الملكي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي المركز الثاني.

وفي الكونفدرالية من المحتمل أن يواجه الزمالك فريق واحد من أوتوهو أو مانيما يونيون أو أولمبيك أسفي.

بينما من المحتمل أن يواجه المصري فريق واحد من اتحاد العاصمة أو الوداد الرياضي أو شباب بلوزداد.

-------------------------------------------------

انتهت

الفائز من الجيش الملكي وبيراميدز سيواجه المنتصر من نهضة بركان والهلال.

الفائز من الترجي والأهلي سيواجه المنتصر من صنداونز واستاد مالي.

الجيش الملكي × بيراميدز.

صنداونز الجنوب إفريقي × ستاد مالي.

الترجي التونسي × الأهلي.

نهضة بركان المغربي × الهلال السوداني.

انطلاق قرعة دوري أبطال إفريقيا بتواجد عماد متعب والمالي محمد سيسوكو

انتهاء قرعة الكونفدرالية

صدام مصري محتمل بين الزمالك والمصري في نصف النهائي حال تأهل كل فريق.

يونيون مانيما الكونغو الديمقراطية × اتحاد العاصمة

أوتوهو الكونغولي × الزمالك

أولمبيك أسفي × الوداد المغربي

المصري × شباب بلوزداد الجزائري

انطلاق قرعة الكونفدرالية بتواجد التوسي راضي الجعايدي والأنجولي مانوتشو.

انطلاق القرعة بعد قليل

الأهلي الزمالك المصري الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا بيراميدز
