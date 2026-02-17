مباشر الكونفدرالية - صدام مصري محتمل في نصف النهائي

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 12:49

كتب : FilGoal

كأس الكونفدرالية الإفريقية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقرعة ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ويتواجد الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

وتصدر الأهلي وبيراميدز مجموعتهما في البطولة، واعتلى الزمالك مجموعته في الكونفدرالية وحل المصري وصيفا.

وتأهل بيراميدز والأهلي والهلال السوداني وستاد مالي كمتصدرين للمجموعات في أبطال إفريقيا، بينما احتل نهضة بركان المغربي والجيش الملكي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي المركز الثاني.

وفي الكونفدرالية من المحتمل أن يواجه الزمالك فريق واحد من أوتوهو أو مانيما يونيون أو أولمبيك أسفي.

بينما من المحتمل أن يواجه المصري فريق واحد من اتحاد العاصمة أو الوداد الرياضي أو شباب بلوزداد.

-------------------------------------------------

انتهاء قرعة الكونفدرالية

صدام مصري محتمل بين الزمالك والمصري في نصف النهائي حال تأهل كل فريق.

يونيون مانياما الكونغو الديمقراطية × اتحاد العاصمة

أوتوهو الكونغولي × الزمالك

أولمبيك أسفي × الوداد المغربي

المصري × شباب بلوزداد الجزائري

انطلاق قرعة الكونفدرالية بتواجد التوسي راضي الجعايدي والأنجولي مانوتشو.

انطلاق القرعة بعد قليل

الزمالك الأهلي بيراميدز المصري دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
