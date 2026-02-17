فليك: تفسيرات الحكم لم تقنعني.. وكنت سأتحدث أكثر لو لعبنا بشكل جيد

يرى هانز فليك مدرب برشلونة أن الهدف الثاني لجيرونا كان خطأ واضحًا.

وفاز جيرونا على برشلونة بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا أريد الحديث عن التحكيم لأن الجميع شاهد، على ما أعتقد، اللقطة التي سبقت الهدف الثاني، لكن في النهاية جيرونا استحق الفوز لأنهم لعبوا بشكل أفضل في الشوط الثاني وكانت لديهم فرص كثيرة ونحن دافعنا بشكل سيئ خاصة في التحولات".

وواصل "لعبنا بانفتاح أكثر من اللازم وكان خط الوسط لدينا في غير موقعه الصحيح، لذلك في النهاية لم يكن الأمر سهلا أيضا على خط الدفاع الأخير للتعامل مع هجمات جيرونا".

وأكمل "منحت الفريق يومين راحة لأنني أعتقد أن من المهم أن يقوموا بإعادة ضبط ذهني، وبعدها لدينا ثلاثة أيام للاستعداد للمباراة المقبلة، الطريق لا يزال طويلا جدا ونحن الآن في المركز الثاني وعلينا أن نقاتل من أجل الهجوم على المركز الأول".

وتابع "كما قلت دائما، أعتقد أن اللاعبين متعبون وربما هذا طبيعي، كنت أعتقد أيضا أننا لو لعبنا مباراة بتحكم أكبر وأخطاء أقل لربما كانت المباراة مختلفة".

وأردف "في الشوط الأول حصلنا على بعض الفرص وكذلك ركلة الجزاء لكن هذا يحدث، وربما أيضا الأمر مرتبط بالإرهاق الذهني أو عدم الجاهزية الكاملة بدنيا، بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد كان من المهم أكثر أن نحقق الفوز على جيرونا ولكن ذلك لم يحدث".

وشدد "لا أعرف لماذا لم يتم استدعاء الحكم لإلغاء هدف جيرونا، بالنسبة لي كان هناك خطأ واضح ولا شيء أكثر لأقوله، لكن في النهاية ربما كنت سأقاتل أكثر من أجل الحديث عن هذه اللقطة لو لعبنا مباراة جيدة لكننا لم نفعل، لذلك لا أريد أن يبدو الأمر وكأنه أعذار أو شكاوى، علينا أن نركز وأن نلعب بشكل أفضل".

وأضاف "الحكام يقومون بعملهم وأحيانا لا يكون العمل جيدا، لكنهم في نفس المستوى الذي نلعب فيه نحن أيضا، لذلك ربما لا يكون المستوى جيدا وعلينا أن ننظر إلى أنفسنا".

وأتم "تفسيرات الحكم لي؟ لا أعتقد أن تفسيره أقنعني ولم يكن هناك شيء يُذكر، سألته إن كان هذا خطأ لكنه قال لا".

وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة 58 في المركز الثاني خلف ريال مدريد الذي انتزع الصدارة برصيد 60 نقطة.