ماروتا: تمثيل باستوني؟ يوفنتوس تأهل لأبطال أوروبا بسبب حادثة مشابهة ضدنا

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 00:11

كتب : FilGoal

جوسيبي ماروتا رئيس إنتر ميلان

رد جيوزيبي ماروتا رئيس نادي إنتر على الانتقادات التي وجهت إلى أليساندرو باستوني لاعب الفريق.

ويعترض يوفنتوس بسبب طرد بيير كالولو لاعب الفريق، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 43 واستكمال المباراة بـ 10 لاعبين، في ظل أن الطرد غير مستحق بعد ادعاء باستوني السقوط.

ويرى مسئولو يوفنتوس، أن البطاقة الصفراء الثانية غير صحيحة، بسبب عدم لمس كالولو خصمه أليساندرو باستوني أثناء التدخل.

وقال ماروتا خلال مؤتمر صحفي: "كان هناك ضجة إعلامية مبالغ فيها على أليساندرو باستوني، اللاعب أخطأ بالتأكيد، لكن من منا لم يرتكب خطأ؟ هناك لاعبون اشتهروا بالتمثيل، أنها حقيقة مؤسفة".

وأضاف "أعترف أن قرار الحكم كان خاطئا بطرد كالولو، لكن أتذكر أن إنتر خسر الدوري الإيطالي الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة وتم الاعتراف بخطأ فادح بعدم احتساب ركلة جزاء لنا أمام روما".

وتابع "وأيضا مباراتنا ضد نابولي في الموسم الحالي خسرنا بسبب ركلة جزاء خاطئة وأعلنت هيئة التحكيم نفسها ذلك".

وشدد "إنتر هو الفريق الأكثر فوزا في السنوات الأخيرة".

وأتم "أتذكر حادثة تمثيل في مباراتنا أمام يوفنتوس في 2021 وفاز بركلة جزاء حصل عليها كوادرادو من تمثيل واضح، والهيئات التحكيمية أوضت ذلك، وبسبب هذا الفوز تأهل يوفنتوس إلى دوري أبطال أوروبا وحصل على ما يقارب 60-70 مليون يورو".

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" في وقت سابق، فإن باستوني وزوجته وانتهما تعرضوا للإهانات والتهديدات عبر حساب اللاعب على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بسبب واقعة الطرد.

ووفقا للصحيفة، فإن المدافع الإيطالي أغلق التعليقات بسبب هذه التهديدات والإهانات.

وفاز إنتر على غريمه يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دربي إيطاليا، خلال الجولة 25 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وبهدف زيلينسكي في +90 بات لأول مرة يسجل إنتر أمام يوفنتوس في هذه الدقائق ويفوز خلال الكالتشيو.

وبهذه المناسبة، فكرر إنتر نفس سيناريو الدور الأول الذي كان لصالح يوفنتوس عندما انتصر 4-3 بهدف في الدقيقة 91 عن طريق فاسيلي أدزيتش.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 61 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 46 في المركز الرابع.

