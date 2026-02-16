كرة طائرة – الأهلي يتوج بكأس السوبر للسيدات بالفوز على الزمالك

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 22:25

كتب : FilGoal

فريق الأهلي للكرة الطائرة للسيدات

توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للكرة الطائرة للسيدات بعد الفوز على الزمالك في آخر مباريات البطولة.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط، في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى في كدينة السادس من أكتوبر.

وهي المرة الرابعة التي يفوز فيها الأهلي ببطولة السوبر للكرة الطائرة للسيدات.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – جراحة ناجحة في الرباط الصليبي لـ ميرال أشرف لاعبة الأهلي كرة يد – الزمالك يتأهل لربع نهائي كأس مصر بالفوز على أصحاب الجياد

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 25-20 لصالح الأهلي، 25-20 لصالح الأهلي، 25-23 لصالح الزمالك، 25-19 لصالح الأهلي.

وأقيمت بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة للسيدات هذا الموسم بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وسبورتنج ووادي دجلة بنظام الدوري من دور واحد.

وبذلك يكون الترتيب النهائي لبطولة السوبر كالآتي:

الأهلي في المركز الأول 8 نقاط

سبورتنج في المركز الثاني 6 نقاط

الزمالك في المركز الثالث 3 نقاط

وادي دجلة في المركز الرابع 1 نقطة

الأهلي السوبر المصري للكرة الطائرة للسيدات كرة طائرة للسيدات
نرشح لكم
انتهت سوبر الطائرة سيدات – الأهلي 3 (25)-(19) 1 الزمالك.. اللقب للأحمر خبر في الجول - الزمالك يؤكد مشاركته في بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة كرة طائرة - "ليست بالمواجهات المباشرة".. كيفية التتويج بلقب سوبر السيدات كرة طائرة – فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من سوبر للسيدات طائرة - فوز مثير للأهلي على دجلة في سوبر السيدات.. وخسارة قاسية للزمالك أمام سبورتنج خبر في الجول – الزمالك يسدد مديونيات اتحاد الكرة الطائرة كرة طائرة - انقلاب حافلة فريق الاتحاد السكندري تحت 15 عاما كرة طائرة - قبل انطلاق مشوارها مع الأهلي.. إصابة أية النادي بقطع في وتر أكيليس
أخر الأخبار
جوان جارسيا: هدف تقدم جيرونا كان من مخالفة ولكن 4 ساعة | الكرة الأوروبية
فليك: تفسيرات الحكم لم تقنعني.. وكنت سأتحدث أكثر لو لعبنا بشكل جيد 4 ساعة | الدوري الإسباني
بعد تعادل مودرن مع الكهرباء.. تصريحات نارية من وليد دعبس عن التحكيم 4 ساعة | الدوري المصري
الثانية لكل فريق.. محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 5 ساعة | الدوري المصري
أهدروا كل الفرص الممكنة.. برشلونة يخسر من جيرونا ويهدي الصدارة لـ ريال مدريد 5 ساعة | الدوري الإسباني
ماروتا: تمثيل باستوني؟ يوفنتوس تأهل لأبطال أوروبا بسبب حادثة مشابهة ضدنا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر سيتي يحدد مستقبل حارسه 5 ساعة | ميركاتو
ميرور: تصريحات عادية من فينيسيوس تثير الجدل حول رغبة ريال مدريد في سوبوسلاي 5 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 ديشامب: 8 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب كأس العالم.. وسعيد بقرار العودة كمشجع
/articles/523495/كرة-طائرة-الأهلي-يتوج-بكأس-السوبر-للسيدات-بالفوز-على-الزمالك