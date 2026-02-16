كرة طائرة – الأهلي يتوج بكأس السوبر للسيدات بالفوز على الزمالك

توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للكرة الطائرة للسيدات بعد الفوز على الزمالك في آخر مباريات البطولة.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط، في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى في كدينة السادس من أكتوبر.

وهي المرة الرابعة التي يفوز فيها الأهلي ببطولة السوبر للكرة الطائرة للسيدات.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 25-20 لصالح الأهلي، 25-20 لصالح الأهلي، 25-23 لصالح الزمالك، 25-19 لصالح الأهلي.

وأقيمت بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة للسيدات هذا الموسم بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وسبورتنج ووادي دجلة بنظام الدوري من دور واحد.

وبذلك يكون الترتيب النهائي لبطولة السوبر كالآتي:

الأهلي في المركز الأول 8 نقاط

سبورتنج في المركز الثاني 6 نقاط

الزمالك في المركز الثالث 3 نقاط

وادي دجلة في المركز الرابع 1 نقطة