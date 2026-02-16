قرعة متوازنة في دور الـ16 لكأس إنجلترا

أسفرت قرعة دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهات متوازنة لمعظم الفرق.

ويلتقي ليفربول الذي يضم بين صفوفه قائد منتخب مصر محمد صلاح مع ولفرهامبتون.

أما مانشستر سيتي الذي يضم عمر مرموش فيلعب ضد نيوكاسل يونايتد، وهي مواجهة مكررة من كأس الرابطة الإنجليزية.

أيضا يلتقي فريق بريستول سيتي الذي يضم بين صفوفه سام مرسي مع بورت فالي، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد سندرلاند في دور الـ16.

وكان كريستال بالاس هو الفائز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي من الموسم الماضي بعدما فاز على مانشستر سيتي في النهائي.

وتقام مباريات دور الـ16 للبطولة يومي 7 و8 مارس المقبل.

وجاءت نتائج كأس الاتحاد الإنجليزي بالكامل كالآتي:

تشيلسي × ريكسهام

ليفربول × ولفرهامبتون

أرسنال × مانسفيلد

فولام × ساوثامبتون

نيوكاسل × مانشستر سيتي

ليدز يونايتد × نورويتش سيتي

وست هام يونايتد × برينتفورد ضد ماكلسفيلد

سندرلاند × بريستول ضد بورت فالي

