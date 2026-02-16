قرعة متوازنة في دور الـ16 لكأس إنجلترا

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 20:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح

أسفرت قرعة دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهات متوازنة لمعظم الفرق.

ويلتقي ليفربول الذي يضم بين صفوفه قائد منتخب مصر محمد صلاح مع ولفرهامبتون.

أما مانشستر سيتي الذي يضم عمر مرموش فيلعب ضد نيوكاسل يونايتد، وهي مواجهة مكررة من كأس الرابطة الإنجليزية.

أخبار متعلقة:
مورينيو: أستطيع رفض تدريب ريال مدريد.. وأتمنى إقصائه من أبطال أوروبا لويس إنريكي: بدايتنا تشبه الموسم الماضي.. ولا أحد من الحراس يود اللعب ضد موناكو من أجل زوجته.. إنفانتينو يحصل على الجنسية اللبنانية

أيضا يلتقي فريق بريستول سيتي الذي يضم بين صفوفه سام مرسي مع بورت فالي، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد سندرلاند في دور الـ16.

وكان كريستال بالاس هو الفائز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي من الموسم الماضي بعدما فاز على مانشستر سيتي في النهائي.

وتقام مباريات دور الـ16 للبطولة يومي 7 و8 مارس المقبل.

وجاءت نتائج كأس الاتحاد الإنجليزي بالكامل كالآتي:

تشيلسي × ريكسهام

ليفربول × ولفرهامبتون

أرسنال × مانسفيلد

فولام × ساوثامبتون

نيوكاسل × مانشستر سيتي

ليدز يونايتد × نورويتش سيتي

وست هام يونايتد × برينتفورد ضد ماكلسفيلد

سندرلاند × بريستول ضد بورت فالي

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي كأس إنجلترا
نرشح لكم
تقرير: مانشستر سيتي يحدد مستقبل حارسه ميرور: تصريحات عادية من فينيسيوس تثير الجدل حول رغبة ريال مدريد في سوبوسلاي لكسر صيام اللاعبين.. رابطة الدوري الإنجليزي تقرر إيقاف المباريات وقت المغرب في رمضان ذا صن: ماتياس دي ليخت تعرض لانتكاسة في إصابته الشهر الماضي سيتي يستعيد سافينيو قبل مواجهة نيوكاسل ريندرز: أعد جماهير مانشستر سيتي بتحقيق لقب الدوري فان دايك: صلاح يقدم لـ ليفربول أكثر من مجرد تسجيل الأهداف بعدما أذاقوا أرسنال مرارتها.. مساعد أرتيتا يكشف لـ في الجول دوره بتطور رميات تماس برينتفورد
أخر الأخبار
الثانية لكل فريق.. محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 16 دقيقة | الدوري المصري
أهدروا كل الفرص الممكنة.. برشلونة يخسر من جيرونا ويهدي الصدارة لـ ريال مدريد 29 دقيقة | الدوري الإسباني
ماروتا: تمثيل باستوني؟ يوفنتوس تأهل لأبطال أوروبا بسبب حادثة مشابهة ضدنا 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر سيتي يحدد مستقبل حارسه 43 دقيقة | ميركاتو
ميرور: تصريحات عادية من فينيسيوس تثير الجدل حول رغبة ريال مدريد في سوبوسلاي 51 دقيقة | ميركاتو
محمود عبد العاطي: لن نطمئن على الاتحاد إلا بعد نهاية الدوري ساعة | الدوري المصري
الجمل: دقائق مشاركة كهربا محددة.. وخصصنا له برنامج تأهيل بدني ساعة | الدوري المصري
بقيادة مؤمن سليمان.. الشرطة يقلب تأخره لفوز على الدحيل في نهاية مشاركته بدوري أبطال آسيا للنخبة ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 ديشامب: 8 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب كأس العالم.. وسعيد بقرار العودة كمشجع
/articles/523487/قرعة-متوازنة-في-دور-الـ16-لكأس-إنجلترا