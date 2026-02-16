كأس مصر – بين ذهاب وإياب إفريقيا.. الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ8

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 17:50

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن اتحاد كرة القدم مواعيد مباريات دور الثمانية المتبقية من كأس مصر لموسم 2025-2026.

وتقرر إقامة مباراة بتروجت ضد بيراميدز يوم 17 مارس المقبل في تمام التاسعة والنصف على ملعب بتروسبورت.

وتم تحديد موعد مباراة طلائع الجيش ضد الفائز من الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء 18 مارس في تمام التاسعة والنصف.

على أن يتم تحديد الملعب في وقت لاحق.

ويلعب غدا الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 لكأس مصر.

وبذلك تكون مواعيد المباريات بين الذهاب والعودة لمباريات دور الـ8 لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

