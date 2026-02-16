كأس مصر – بين ذهاب وإياب إفريقيا.. الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ8
الإثنين، 16 فبراير 2026 - 17:50
كتب : FilGoal
أعلن اتحاد كرة القدم مواعيد مباريات دور الثمانية المتبقية من كأس مصر لموسم 2025-2026.
وتقرر إقامة مباراة بتروجت ضد بيراميدز يوم 17 مارس المقبل في تمام التاسعة والنصف على ملعب بتروسبورت.
وتم تحديد موعد مباراة طلائع الجيش ضد الفائز من الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء 18 مارس في تمام التاسعة والنصف.
على أن يتم تحديد الملعب في وقت لاحق.
ويلعب غدا الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 لكأس مصر.
وبذلك تكون مواعيد المباريات بين الذهاب والعودة لمباريات دور الـ8 لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.
نرشح لكم
ساحة التجاري الدولي للألعاب الإلكترونية تحصد إشادة واسعة في Football Access Summit مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1)-(0) سموحة.. جووول عبد الرحمن مجدي "تستكمل عقب نهاية الموسم".. مصطفى قابيل يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي وأربيل العراقي خبر في الجول - المصري يقرر صرف مستحقات اللاعبين بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية مواعيد مباريات اليوم الإثنين - 3 مواجهات في الدوري المصري.. وبرشلونة ضيفا على جيرونا الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الجونة والقناة الناقلة مجلس إدارة الزمالك يزور جوهر نبيل لتقديم التهنئة بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 18 من الدوري المصري