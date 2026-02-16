ذا صن: ماتياس دي ليخت تعرض لانتكاسة في إصابته الشهر الماضي

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 15:13

كتب : FilGoal

ماتيس دي ليخت

تعرض الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع مانشستر يونايتد، لانتكاسة الشهر الماضي.

ويغيب دي ليخت عن المشاركة مع يونايتد منذ 3 أشهر.

وأوضحت صحيفة ذا صن سبب طول فترة ابتعاد دي ليخت عن الملاعب: "تعرض المدافع الهولندي لانتكاسة طفيفة الشهر الماضي، في الوقت الذي بدا فيه أنه يقترب من العودة."

وأكملت "تمكن اللاعب الدولي الهولندي من تجنب الجراحة ويواصل إعادة تأهيله مع أطباء النادي في كارينجتون."

وتعرض المدافع الهولندي لإصابة أسفل الظهر خلال مواجهة كريستال بالاس يوم 30 نوفمبر من العام الماضي.

وعاد دي ليخت للانضمام لقائمة منتخب هولندا تحت قيادة رونالد كومان في توقف نوفمبر، بعدما كان مستبعدا من قائمة الطواحين طوال عام 2024.

ويتواجد في صفوف هولندا فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، وميكي فان دي فين مدافع توتنام هوتسبير، ويان بول فان هيكي لاعب برايتون، وستيفان دي فري لاعب إنتر ميلان.

كما يتواجد ناثان أكي مدافع مانشستر سيتي كبديل محتمل آخر في قائمة هولندا.

ويسعى دي ليخت للعودة للمشاركة في التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد، في ظل استعادة الفريق لطريق الانتصارات، وذلك من أجل التواجد ضمن قائمة هولندا في كأس العالم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.

وتتواجد هولندا في المجموعة السادسة بكأس العالم إلى جانب ليابان، وتونس، وأحد فرق (أوكرانيا- بولندا- السويد- ألبانيا).

ولعب مارتينيز وماجواير دورا رئيسيا في دفاع مانشستر يونايتد خلال المباريات الخمس الأخيرة والتي نجح خلالها الفريق في جمع 13 نقطة من أصل 15 نقطة.

وتم استبدال ماجواير قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة الأخيرة لمانشستر يونايتد نتيجة إصابته في أوتار الركبة.

