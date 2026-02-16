تقرير: باتريس بوميل يتولى تدريب الترجي

أصبح الفرنسي باتريس بوميل مدرب منتخب أنجولا السابق قريبا للغاية من تولى تدريب الترجي التونسي.

وذلك بعدما انفصل عن منتخب أنجولا قبل يومين.

وأفاد ساشا تافوليري الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن بوميل سيوقع على عقد يربطه بالترجي لمدة عامين ونصف.

ومن المتوقع أن يصل بوميل إلى تونس خلال الساعات المقبلة لاستكمال التفاصيل النهائية وتوقيع العقد رسميًا.

وقد يحضر بوميل مواجهة الترجي أمام مستقبل سليمان بالدوري التونسي يوم الثلاثاء.

وعمل بوميل كمساعد لمواطنه هيرفي رينار في الجهاز الفني لمنتخبات المغرب وزامبيا وكوت ديفوار.

قبل أن يتولى تدريب منتخب كوت ديفوار ثم فريق اتحاد الجزائر ثم أم صلال القطري، وأخيرا منتخب أنجولا.

قبل أسبوع، أعلن نادي الترجي التونسي رحيل مدربه ماهر الكنزاري بشكل رسمي بعد خسارة الفريق من الملعب المالي في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بعدها، تأهل الترجي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الأخيرة لمجموعات البطولة.

وبذلك سيلعب الترجي في ربع النهائي ضد أحد الفرق أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأخرى، الأهلي وبيراميدز والهلال السوداني.

