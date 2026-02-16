بعد ارتباط اسمه بتدريب الزمالك.. الشباب السعودي على وشك تعيين بن زكري

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 14:11

كتب : FilGoal

نور الدين بن زكري

أصبح نادي الشباب السعودي على وشك التعاقد مع الجزائري نور الدين بن زكري لتدريب الفريق.

وتعرض الشباب لهزيمة قاسية أمام أهلي جدة 5-2 ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي، أطاحت بالمدرب الإسباني .

وذكرت جريدة الجزيرة السعودية أن وزارة الرياضة وافقت على تعيين الجزائري نور الدين زكري كمدرب لفريق الشباب.

بن ذكري سيصل مساء اليوم إلى الرياض قادما من جدة لاستلام مهمته بشكل رسمي، وفقا للتقرير.

ونشرت جريدة عكاظ صورة للمدرب في المطار قبل التوجه إلى الرياض.

مدرب الشباب السعودي يطالب بكل رواتبه ويرفض التنازل.. والأزمة تتصاعد

قبل أيام، ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن الشباب ينتظر موافقة لجنة الاستدامة المالية لإقالة الإسباني إيمانويل ألجواسيل.

وسبق لبن زكري تدريب أندية ضمك والخلود والأخدود بالدوري السعودي.

كما ارتبط المدرب الجزائري سابقا بتدريب نادي الزمالك. (طالع التفاصيل)

