كاف يدين أحداث لقاء الأهلي والجيش الملكي.. ويحيل ملف الأزمة للجنة الانضباط

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 12:18

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي ضد الجيش الملكي

أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والجيش الملكي في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة موجة غضب من بعض جمهور الأهلي الذي ألقى بزجاجات المياه من المدرجات.

وجاء بيان كاف على النحو التالي:

يدين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشدة الحوادث غير المقبولة التي وقعت خلال مباراة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي في القاهرة يوم الأحد 15 فبراير 2026.

كاف أحال ملف الأزمة إلى لجنة الانضباط للتحقيق، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث.

وكان نادي الجيش الملكي المغربي قد أصدر بيانا بشأن مباراة فريقه ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الجيش الملكي في بيانه أنه سيخاطب الاتحاد الإفريقي لتطبيق العقوبات على الأهلي بسبب تصرفات جماهيره ورمي الزجاجات في الملعب خلال مباراة الفريقين مما شكل تهديدا لسلامة لاعبينا والجهاز الفني.

وجاء البيان كالآتي:

"تستنكر إدارة نادي الجيش الملكي بشدة السلوكيات اللارياضية الصادرة عن بعض جماهير نادي الأهلي، والمتمثلة في رمي القارورات، وهو ما شكل تهديدًا مباشرًا لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني".

"وتؤكد الإدارة أنها باشرت الإجراءات اللازمة، من خلال مراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، للمطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها، صونًا لمبادئ الروح الرياضية وضمانًا لسلامة جميع المتدخلين".

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

ليودع يانج أفريكانز البطولة رغم فوزه على شبيبة القبائل الجزائري بثلاثية دون رد ليصل إلى النقطة 8 ويستقر في المركز الثالث

الأهلي كاف الجيش الملكي
/articles/523457/كاف-يدين-أحداث-لقاء-الأهلي-والجيش-الملكي-ويحيل-ملف-الأزمة-للجنة-الانضباط