سيتي يستعيد سافينيو قبل مواجهة نيوكاسل

استعاد مانشستر سيتي جناحه البرازيلي سافينيو بعد فترة من الغياب، وفقا لمدربه بيب جوارديولا.

ويغيب سافينيو عن صفوف سيتي منذ إصابته مطلع العام الجاري أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "لقد عاد سافينيو. كان بإمكانه اللعب يوم السبت ضد سالفورد سيتي في الكأس، لكننا لم نرغب في المخاطرة".

وأضاف "إنه يظهر بشكل قوي جدا في التدريبات".

ولن يلعب سيتي في منتصف الأسبوع بعدما تأهل ضمن الـ8 الأوائل في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد الفريق لملاقاة نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وشارك البرازيلي في 23 مباراة مع سيتي هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وسجل البالغ من العمر 21 عاما هدفين وصنع 3.