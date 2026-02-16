مدافع الجيش الملكي: كنا نعلم ما ينتظرنا أمام الأهلي

شدد يونس عبد الحميد مدافع الجيش الملكي على أن فريقه حقق الهدف من مواجهة الأهلي وهو التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بغض النظر عما حدث في اللقاء.

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وقال عبد الحميد في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "كنا نعلم ما ينتظرنا أمام الأهلي، قالتنا في الشوط الأول والثاني وكانت مباراة صعبة جدا".

وأضاف "كنا لا نرغب في خسارة كل شيء ولذلك قاتلنا من أجل تحقيق الهدف وهو التأهل لدور الثمانية".

وأتم تصريحاته "تحلمنا مسؤولية ما حدث في مباراة الذهاب في ملعبنا، وكنا نلعب أن الأمر سيكون هكذا في القاهرة، اتحدنا مع جماهيرنا وقدمنا كل ما لدينا ونشكر الجمهور الذي يدعمنا دائما".

وأصدر نادي الجيش الملكي المغربي بيانا بشأن مباراة فريقه ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الجيش الملكي في بيانه أنه سيخاطب الاتحاد الإفريقي لتطبيق العقوبات على الأهلي بسبب تصرفات جماهيره ورمي الزجاجات في الملعب خلال مباراة الفريقين مما شكل تهديدا لسلامة لاعبينا والجهاز الفني.

وجاء البيان كالآتي:

"تستنكر إدارة نادي الجيش الملكي بشدة السلوكيات اللارياضية الصادرة عن بعض جماهير نادي الأهلي، والمتمثلة في رمي القارورات، وهو ما شكل تهديدًا مباشرًا لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني".

"وتؤكد الإدارة أنها باشرت الإجراءات اللازمة، من خلال مراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، للمطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها، صونًا لمبادئ الروح الرياضية وضمانًا لسلامة جميع المتدخلين".