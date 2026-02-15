حارس الجيش الملكي: في بعض الأحيان لا يتم الترحيب بك

عبر أحمد رضا التكناوتي حارس مرمى الجيش الملكي المغربي عن سعادته بتأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الأهلي.

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وقال التكناوتي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "مثل هذه الحالات تحدث في كرة القدم، بعض الأحيان يتم الترحيب بك بشكل جيد وبعض الأحيان لا يحدث ذلك، كنا في حالة تركيز ونجحنا في التأهل".

وأضاف "أشكر اللاعبين على مستواهم في الملعب والجميع كان يعرف حجم هذه المباراة خاصة عندما تلعب ضد فريق كبير مثل الأهلي".

وأتم تصريحاته "نشكر الجمهور على قدومهم إلى القاهرة لتشجيعنا ونتمنى أن نواصل على هذا المستوى ونحقق أهداف النادي".

وأصدر نادي الجيش الملكي المغربي بيانا بشأن مباراة فريقه ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الجيش الملكي في بيانه أنه سيخاطب الاتحاد الإفريقي لتطبيق العقوبات على الأهلي بسبب تصرفات جماهيره ورمي الزجاجات في الملعب خلال مباراة الفريقين مما شكل تهديدا لسلامة لاعبينا والجهاز الفني.

وجاء البيان كالآتي:

"تستنكر إدارة نادي الجيش الملكي بشدة السلوكيات اللارياضية الصادرة عن بعض جماهير نادي الأهلي، والمتمثلة في رمي القارورات، وهو ما شكل تهديدًا مباشرًا لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني".

"وتؤكد الإدارة أنها باشرت الإجراءات اللازمة، من خلال مراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، للمطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها، صونًا لمبادئ الروح الرياضية وضمانًا لسلامة جميع المتدخلين".