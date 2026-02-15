توروب: سعيد بأداء الأهلي ضد الجيش الملكي.. ومحبط لهذا السبب

الأحد، 15 فبراير 2026 - 23:43

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش الملكي - توروب

عبر يس توروب المدير الفني للأهلي عن سعادته بحضور جماهير فريقه بكثافة في مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وقال توروب عبر صفحة النادي: "أول مرة أشاهد هذا العدد الكبير من جمهور الأهلي في الملعب منذ قدومي إلى هنا".

وأضاف "الجمهور صنع أجواء رائعة تقارن بأكبر الأندية الأوروبية بالأغاني والهتافات الخاصة بهم".

وأكمل "خلقنا الكثير من الفرص والمنافس لم يكن له أي فرصة ولعبنا بشكل جيد، وما جعلني محبط هو عدم الفوز بعد تقديم هذا الأداء الرائع".

وأتم تصريحاته "كل الفرق التي تأهلت إلى دور الثمانية قوية وإذا أردت أن تكون البطل عليك أن تهزم أي خصم".

الأهلي توروب دوري أبطال إفريقيا
