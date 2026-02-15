الجيش الملكي: سنخاطب كاف لتطبيق العقوبات على الأهلي

الأحد، 15 فبراير 2026 - 22:21

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش الملكي

أصدر نادي الجيش الملكي المغربي بيانا بشأن مباراة فريقه ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الجيش الملكي في بيانه أنه سيخاطب الاتحاد الإفريقي لتطبيق العقوبات على الأهلي بسبب تصرفات جماهيره ورمي الزجاجات في الملعب خلال مباراة الفريقين مما شكل تهديدا لسلامة لاعبينا والجهاز الفني.

وجاء البيان كالآتي:

أخبار متعلقة:
طاهر: الأهم هو التأهل وهدفنا التتويج ببطولة إفريقيا مؤتمر مدرب الجيش الملكي: نحن الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في القاهرة مؤتمر توروب: أجواء الجماهير كانت تشبه أوروبا.. وغياب تريزيجيه جاء في وقت صعب

"تستنكر إدارة نادي الجيش الملكي بشدة السلوكيات اللارياضية الصادرة عن بعض جماهير نادي الأهلي، والمتمثلة في رمي القارورات، وهو ما شكل تهديدًا مباشرًا لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني".

"وتؤكد الإدارة أنها باشرت الإجراءات اللازمة، من خلال مراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، للمطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها، صونًا لمبادئ الروح الرياضية وضمانًا لسلامة جميع المتدخلين".

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

ويودع يانج أفريكانز البطولة رغم فوزه على شبيبة القبائل الجزائري بثلاثية دون رد ليصل إلى النقطة 8 ويستقر في المركز الثالث

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الجيش الملكي
نرشح لكم
طاهر: الأهم هو التأهل وهدفنا التتويج ببطولة إفريقيا مؤتمر مدرب الجيش الملكي: نحن الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في القاهرة مؤتمر توروب: أجواء الجماهير كانت تشبه أوروبا.. وغياب تريزيجيه جاء في وقت صعب حريمات: أشكر جمهور الجيش الملكي الذي ساندنا بقوة أمام الأهلي يوسف بلعمري: التأهل لم يكن سهلا.. والأهلي جاهز لأي منافس تعرف على المنافسين المحتملين للمصري والزمالك في الكونفدرالية فوز بلا فائدة.. يانج أفريكانز يتغلب على شبيبة القبائل ويخرج من أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا – تعرف على كل المتأهلين لدور الثمانية.. ومنافسي الأهلي وبيراميدز المحتملين
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: مبابي يشارك في تدريبات.. وموقفه من مواجهة بنفيكا 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري NBA – داميان ليلارد يفوز بتحدي الثلاثيات للمرة الثالثة في التاريخ 19 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
فالنسيا يحسم الدربي بالفوز على ليفانتي ويبتعد عن مراكز الهبوط 23 دقيقة | الدوري الإسباني
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الجونة والقناة الناقلة 31 دقيقة | الدوري المصري
روما يوضح موقفه من تجديد عقد ديبالا بعد إصابته 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: سنعرف موقف كالافيوري ووايت خلال 48 ساعة.. وسعيد بمارتينيلي وإيزي 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
الجيش الملكي: سنخاطب كاف لتطبيق العقوبات على الأهلي 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
طاهر: الأهم هو التأهل وهدفنا التتويج ببطولة إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523429/الجيش-الملكي-سنخاطب-كاف-لتطبيق-العقوبات-على-الأهلي