طاهر: الأهم هو التأهل وهدفنا التتويج ببطولة إفريقيا
الأحد، 15 فبراير 2026 - 22:16
كتب : FilGoal
شدد طاهر محمد لاعب الأهلي أن الأهم هو تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع الجيش الملكي.
وقال طاهر عبر صفحة الأهلي: "لعبنا بشكل جيد في بداية المباراة وكنا نريد الفوز وإسعاد الجماهير على أرضنا وكان لنا أكثر من فرصة ولكن غاب عنا التوفيق".
وأضاف "الأهم هو التأهل كمتصدر للمجموعة وهدفنا هو التتويج بالبطولة".
وأكمل "توروب كان سعيدا بالأداء ويرى أننا قدمنا مباراة قوية وتحدث معنا عن الفرص المهدرة وضرورة التركيز على إنهاء الهجمات بشكل جيد".
وأتم تصريحاته "كل الفرق التي تأهلت قوية ولدينا تجارب سابقة ضدهم وهدفنا هو السير خطوة بخطوة إلى اللقب".
