مؤتمر مدرب الجيش الملكي: نحن الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في القاهرة

أثنى ألكسندر سانتوس المدير الفني للجيش الملكي المغربي على فريقه بعدم استقبال أي هدف خلال مباراة الأهلي.

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "أهنئ الأهلي بالتأهل، تأهلنا يعتبر لحظة تاريخية للنادي، المجموعة قوية وأكبر دليل هو تقارب عدد النقاط بين الفرق".

وأضاف "نحن الفريق الوحيد الذي جاء إلى القاهرة ولم يستقبل أي هدف".

وتابع "أشكر الـ 500 مشجع من الجيش الملكي الذين حضروا".

وأكمل "البعض كان يشكك في تأهلنا بعد أول جولتين، لكننا نجحنا في النهاية".

وواصل "لم أركز مع نتيجة المباراة الأخرى التي جمعت بين يانج أفريكانز وشبيبة القبائل وشددت على الجهاز الفني واللاعب على عدم الاهتمام بهذه المباراة والتركيز فقط على لقاء الأهلي".

واستمر "من يعرف أسلوب لعبي سواء مع الجيش الملكي أو مع فريقي السابق وواجهت من قبل الزمالك وشبيبة القبائل وفرق أخرى من شمال افريقيا لم تكن أبدا طريقتي في اللعب هو إضاعة الوقت".

وأتم "دور المجموعات بالنسبة لنا بطولة مصغرة، نتيجة مباراتنا أمام يانج أفريكانز بالنسبة لي كانت عادلة على خلفية الهدف المشكوك الذي استقبلناه، بعض الفرق قد تبدأ دور المجموعات بنتائج جيدة ثم بعدها يحدث لها انحدار، ولكن نحن فعلنا العكس".

ويلعب الأهلي في دور الثمانية ضد أحد الفرق الثلاثة وهي الترجي التونسي وصنداونز الجنوب إفريقي ونهضة بركان المغربي.