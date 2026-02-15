مؤتمر مدرب الجيش الملكي: نحن الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في القاهرة

الأحد، 15 فبراير 2026 - 21:40

كتب : FilGoal

ألكسندر سانتوس - الجيش الملكي

أثنى ألكسندر سانتوس المدير الفني للجيش الملكي المغربي على فريقه بعدم استقبال أي هدف خلال مباراة الأهلي.

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

أخبار متعلقة:
حريمات: أشكر جمهور الجيش الملكي الذي ساندنا بقوة أمام الأهلي تعادل يؤهل الفريقين.. الأهلي يصطحب الجيش الملكي إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا فوز الأهلي أمل يانج أفريكانز الوحيد.. الكشف عن حالات التأهل قبل مواجهة الجيش الملكي الختامية قائمة الأهلي – عودة إمام عاشور أمام الجيش الملكي

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "أهنئ الأهلي بالتأهل، تأهلنا يعتبر لحظة تاريخية للنادي، المجموعة قوية وأكبر دليل هو تقارب عدد النقاط بين الفرق".

وأضاف "نحن الفريق الوحيد الذي جاء إلى القاهرة ولم يستقبل أي هدف".

وتابع "أشكر الـ 500 مشجع من الجيش الملكي الذين حضروا".

وأكمل "البعض كان يشكك في تأهلنا بعد أول جولتين، لكننا نجحنا في النهاية".

وواصل "لم أركز مع نتيجة المباراة الأخرى التي جمعت بين يانج أفريكانز وشبيبة القبائل وشددت على الجهاز الفني واللاعب على عدم الاهتمام بهذه المباراة والتركيز فقط على لقاء الأهلي".

واستمر "من يعرف أسلوب لعبي سواء مع الجيش الملكي أو مع فريقي السابق وواجهت من قبل الزمالك وشبيبة القبائل وفرق أخرى من شمال افريقيا لم تكن أبدا طريقتي في اللعب هو إضاعة الوقت".

وأتم "دور المجموعات بالنسبة لنا بطولة مصغرة، نتيجة مباراتنا أمام يانج أفريكانز بالنسبة لي كانت عادلة على خلفية الهدف المشكوك الذي استقبلناه، بعض الفرق قد تبدأ دور المجموعات بنتائج جيدة ثم بعدها يحدث لها انحدار، ولكن نحن فعلنا العكس".

ويلعب الأهلي في دور الثمانية ضد أحد الفرق الثلاثة وهي الترجي التونسي وصنداونز الجنوب إفريقي ونهضة بركان المغربي.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الجيش الملكي ألكسندر سانتوس
نرشح لكم
الجيش الملكي: سنخاطب كاف لتطبيق العقوبات على الأهلي طاهر: الأهم هو التأهل وهدفنا التتويج ببطولة إفريقيا مؤتمر توروب: أجواء الجماهير كانت تشبه أوروبا.. وغياب تريزيجيه جاء في وقت صعب حريمات: أشكر جمهور الجيش الملكي الذي ساندنا بقوة أمام الأهلي يوسف بلعمري: التأهل لم يكن سهلا.. والأهلي جاهز لأي منافس تعرف على المنافسين المحتملين للمصري والزمالك في الكونفدرالية فوز بلا فائدة.. يانج أفريكانز يتغلب على شبيبة القبائل ويخرج من أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا – تعرف على كل المتأهلين لدور الثمانية.. ومنافسي الأهلي وبيراميدز المحتملين
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: مبابي يشارك في تدريبات.. وموقفه من مواجهة بنفيكا 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري NBA – داميان ليلارد يفوز بتحدي الثلاثيات للمرة الثالثة في التاريخ 19 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
فالنسيا يحسم الدربي بالفوز على ليفانتي ويبتعد عن مراكز الهبوط 23 دقيقة | الدوري الإسباني
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الجونة والقناة الناقلة 30 دقيقة | الدوري المصري
روما يوضح موقفه من تجديد عقد ديبالا بعد إصابته 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: سنعرف موقف كالافيوري ووايت خلال 48 ساعة.. وسعيد بمارتينيلي وإيزي 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
الجيش الملكي: سنخاطب كاف لتطبيق العقوبات على الأهلي 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
طاهر: الأهم هو التأهل وهدفنا التتويج ببطولة إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا
/articles/523424/مؤتمر-مدرب-الجيش-الملكي-نحن-الفريق-الوحيد-الذي-لم-يستقبل-أي-هدف-في-القاهرة