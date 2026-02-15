حريمات: أشكر جمهور الجيش الملكي الذي ساندنا بقوة أمام الأهلي
الأحد، 15 فبراير 2026 - 21:19
كتب : FilGoal
وجه محمد ربيع حريمات لاعب الجيش الملكي الشكر لجمهور فريقه الذي تواجد في استاد القاهرة أمام الأهلي.
وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.
وقال حريمات عبر بي إن سبورتس: "أشكر اللاعبين على التعادل وأشكر الجمهور الذي ساندنا بقوة أمام الأهلي".
وأضاف "التأهل مستحق للجيش الملكي ونسير بخطى ثابتة في السنوات الأخيرة وسنحاول الوصول لأبعد نقطة".
وأتم تصريحاته "نحن فريق كبير وكل الفرق في دور الثمانية كبيرة ولذلك لا نفضل مواجهة أي خصم لأن كل المباريات ستكون قوية وصعبة".
نرشح لكم
مؤتمر توروب: أجواء الجماهير كانت تشبه أوروبا.. وغياب تريزيجيه جاء في وقت صعب يوسف بلعمري: التأهل لم يكن سهلا.. والأهلي جاهز لأي منافس تعرف على المنافسين المحتملين للمصري والزمالك في الكونفدرالية فوز بلا فائدة.. يانج أفريكانز يتغلب على شبيبة القبائل ويخرج من أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا – تعرف على كل المتأهلين لدور الثمانية.. ومنافسي الأهلي وبيراميدز المحتملين تعادل يؤهل الفريقين.. الأهلي يصطحب الجيش الملكي إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا مباشر أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. نزول الشحات تشكيل الجيش الملكي – يوسف الفحلي يقود الهجوم أمام الأهلي