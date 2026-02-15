حريمات: أشكر جمهور الجيش الملكي الذي ساندنا بقوة أمام الأهلي

الأحد، 15 فبراير 2026 - 21:19

كتب : FilGoal

محمد ربيع حريمات لاعب الجيش الملكي

وجه محمد ربيع حريمات لاعب الجيش الملكي الشكر لجمهور فريقه الذي تواجد في استاد القاهرة أمام الأهلي.

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وقال حريمات عبر بي إن سبورتس: "أشكر اللاعبين على التعادل وأشكر الجمهور الذي ساندنا بقوة أمام الأهلي".

وأضاف "التأهل مستحق للجيش الملكي ونسير بخطى ثابتة في السنوات الأخيرة وسنحاول الوصول لأبعد نقطة".

وأتم تصريحاته "نحن فريق كبير وكل الفرق في دور الثمانية كبيرة ولذلك لا نفضل مواجهة أي خصم لأن كل المباريات ستكون قوية وصعبة".

