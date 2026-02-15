يوسف بلعمري: التأهل لم يكن سهلا.. والأهلي جاهز لأي منافس

يرى يوسف بلعمري لاعب الأهلي أن تأهل الأحمر لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لم يكن سهلا.

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وقال بلعمري عبر بي إن سبورتس: "مبروك التأهل للأهلي ولم يكن سهلا، لعبنا ضد فريق قوي وهو الجيش الملكي ولكن أنهينا المجموعة في الصدارة ونهدي التأهل إلى الجمهور".

وأضاف اللاعب المغربي "الأهلي سوف يستعد بكل قوة لأي خصم في دور الثمانية من أجل تحقيق الهدف وهو الفوز والتأهل".

ويلعب الأهلي في دور الثمانية ضد أحد الفرق الثلاثة وهي الترجي التونسي وصنداونز الجنوب إفريقي ونهضة بركان المغربي.