فوز بلا فائدة.. يانج أفريكانز يتغلب على شبيبة القبائل ويخرج من أبطال إفريقيا

فاز يانج أفريكانز التنزاني على منافسه شبيبة القبائل الجزائري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل ديبو (2) وشادراك بوكا أهداف يانج أفريكانز.

وكان يانج أفريكانز يحتاج إلى هزيمة الجيش الملكي المغربي من الأهلي حتى يتمكن من التأهل لربع النهائي مع تحقيقه هذه النتيجة.

وتعادل الجيش الملكي مع الأهلي بدون أهداف ليخطف البطاقة الثانية والتأهل لدور ربع النهائي.

وافتتح ديبو النتيجة في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، قبل أن يضاعف الفارق في الدقيقة 63 من صناعة ألان أوكيلو.

وبعد 3 دقائق، اختتم بوكا أهداف فريقه من صناعة برينس دوبي.

ووصل يانج أفريكانز للنقطة الثامنة في المركز الثالث في المجموعة ليخرج من البطولة ويصبح فوزه بلا فائدة لأن الأمر لم يقتصر على موقفه فقط بل أيضا على خسارة الجيش الملكي.

وتصدر الأهلي المجموعة برصيد 10 نقاط وخلفه الجيش الملكي بـ 9 نقاط، ثم يانج أفريكانز بـ 8 نقاط، وتذيل شبيبة القبائل المجموعة برصيد 3 نقاط.