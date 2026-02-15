دوري أبطال إفريقيا – تعرف على كل المتأهلين لدور الثمانية.. ومنافسي الأهلي وبيراميدز المحتملين

انتهى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا واكتملت فرق دور الثمانية للبطولة لموسم 2025-2026.

وانتهت منافسات المجموعة الثانية بتأهل الأهلي والجيش الملكي المغربي، وخروج يانج أفريكانز التنزاني.

وهذا بعدما تعادل الأهلي مع الجيش الملكي سلبيا في المباراة التي أقيمت في القاهرة.

وبذلك يكون المتأهلين في صدارة المجموعات 4 فرق وهم:

بيراميدز – الأهلي - الهلال السوداني – ستاد مالي

أما الفرق التي تأهلت في المركز الثاني هي:

نهضة بركان المغربي – الجيش الملكي المغربي - ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي.

وتلعب فرق المركز الأول في دور الثمانية أمام فرق المركز الثاني.

وتقام قرعة دور الثمانية للبطولة يوم الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.