تعادل يؤهل الفريقين.. الأهلي يصطحب الجيش الملكي إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا

الأحد، 15 فبراير 2026 - 20:07

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - الجيش الملكي

تعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

وبذلك يصل الأهلي إلى النقطة 10 في صدارة المجموعة، ويتأهل معه الجيش الملكي بعدما وصل للنقطة 9.

ويودع يانج أفريكانز البطولة رغم فوزه على شبيبة القبائل الجزائري بثلاثية دون رد.

ليصل إلى النقطة 8 ويستقر في المركز الثالث.

Image

وصف المباراة

ظهرت خطورة الأهلي مبكرا وتوغل محمد علي بن رمضان داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 5 لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة في جسد الحارس في فرصة خطيرة أولى للأحمر.

وسدد ديانج كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في وسط المرمى أمسك بها الحارس أحمد رضا تكناوتي.

وواصل الأهلي محاولاته وسدد بن رمضان كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس.

وأهدر بن رمضان أخطر فرصة للأهلي في الدقيقة 40 بعدما توغل طاهر من ناحية اليمين ومرر له كرة أمام الشباك الخالية لكنه سددها وأبعدها مدافع الجيش الملكي من على خط المرمى.

ونشبت مشادة بين اللاعبين في أرض الملعب انتهت بحصول طاهر محمد على إنذار، وكذلك محمد ربيع حريمات لاعب الجيش الملكي.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني أهدر مروان عثمان فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من بن رمضان، لتصطدم التسديدة في الدفاع وتذهب إلى ركنية.

وشارك إمام عاشور في أول تبديلات الأهلي في الدقيقة 64 بدلا من مروان عطية.

وسدد بنشرقي كرة قوية من ناحية اليسار بعد المرور من الدفاع، لكنها مرت أعلى العارضة.

وأجرى يس توروب مدرب الأهلي تبديل مزدوج في الدقيقة 75 بنزول يوسف بلعمري وكامويش بدلا من كوكا ومروان عثمان.

واستمرت محاولات الأهلي لإحراز هدف الفوز ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الجيش الملكي
