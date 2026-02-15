ريندرز: أعد جماهير مانشستر سيتي بتحقيق لقب الدوري

وعد تيجاني ريندرز لاعب مانشستر سيتي جماهير الفريق بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة من 16 انتصارا و5 تعادلات و5 هزائم.

وقال ريندرز في تصريحات لقناة مانشستر سيتي: "نعمل ونتطور ونحسن من أداء الفريق، وأعد جماهيرنا بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي، لكننا ننتظر مساندتهم في المباريات المقبلة".

وواصل "علينا أن ننتظر لنرى، ولكن إذا استمرينا على هذا المنوال نستطيع أن نحقق الدوري، خاصة أننا سنواجه أرسنال قريبا، وستكون مباراة حاسمة للقب الدوري الإنجليزي في رأيي".

ووضح "كانت الأجواء غير جيدة قبل النتائج الأخيرة، وأهدرنا العديد من النقاط، لكننا مؤخرا نقدم مستويات مميزة، ما زلنا ننافس أرسنال وسنواصل العمل".

وأردف "لحسن الحظ، لعبت العديد من المباريات بالفعل مع مانشستر سيتي، وقد منحني المدرب الوقت الكافي للتأقلم".

وأتم "لكنني في الحقيقة أحب الدوري الإنجليزي، وأحب بشكل خاص الفريق الذي ألعب معه الآن ونعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا لتحقيق لقب الدوري".

وخاض ريندرز مع مانشستر سيتي الموسم الحالي 38 مباراة مسجلا 7 أهداف وصنع 7 أهداف.

وانضم اللاعب لمانشستر سيتي قادما من ميلان صيف 2025 بعقد يمتد حتى صيف 2030.

وتمكن مانشستر سيتي من تحقيق انتصارا هاما أمام سالفورد سيتي بهدفين مقابل لا شيء في كأس الاتحاد الإنجليزي.