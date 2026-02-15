انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين

الأحد، 15 فبراير 2026 - 17:31

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش الملكي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل وتأهل الفريقين

ق 85: نزول الشحات بدلا من طاهر

ق 75: خروج كوكا ومروان عثمان ونزول كامويش ويوسف بلعمري

ق 70: تسديدة خطيرة من بنشرقي

ق 64: نزول إمام عاشور بدلا من مروان عطية

ق 63: مروان عثمان يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية بن رمضان

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 44: إنذار لطاهر محمد طاهر

ق 44: إنذار لحريمات

ق 41: مشادة قوية بين اللاعبين

ق 40: بن رمضان يهدر أمام المرمى الخالي بعد تمريرة من طاهر

ق 37: إنذار أول في المباراة

ق 17: تسديدة جديدة قوية من بن رمضان

ق 6: تسديدة من ديانج والحارس يمسك بها

ق 5: فرصة ضائعة بغرابة من بن رمضان

انطلاق المباراة

الأهلي الجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا
