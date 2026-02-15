انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين
الأحد، 15 فبراير 2026 - 17:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا.
ــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بالتعادل وتأهل الفريقين
ق 85: نزول الشحات بدلا من طاهر
ق 75: خروج كوكا ومروان عثمان ونزول كامويش ويوسف بلعمري
ق 70: تسديدة خطيرة من بنشرقي
ق 64: نزول إمام عاشور بدلا من مروان عطية
ق 63: مروان عثمان يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية بن رمضان
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 44: إنذار لطاهر محمد طاهر
ق 44: إنذار لحريمات
ق 41: مشادة قوية بين اللاعبين
ق 40: بن رمضان يهدر أمام المرمى الخالي بعد تمريرة من طاهر
ق 37: إنذار أول في المباراة
ق 17: تسديدة جديدة قوية من بن رمضان
ق 6: تسديدة من ديانج والحارس يمسك بها
ق 5: فرصة ضائعة بغرابة من بن رمضان
انطلاق المباراة
